Bande-annonce de Nine Perfect Strangers : Nicole Kidman dirige un casting de stars dans la mini-série Hulu

Elle est de retour, les amis ! Nicole Kidman revient à la télévision pour sa troisième collaboration avec le créateur et producteur David E. Kelley. Après s’être adapté avec succès à la télévision les deux De gros petits mensongeset La défaite, le duo est de retour avec l’adaptation du roman best-seller du New York Times Liane Moriarty, Neuf parfaits inconnus. Et aujourd’hui, nous avons la première bande-annonce.

La mini-série suivra Nicole Kidman dans le rôle principal de Masha Dmitrichenko, une femme russe qui organise une retraite corporelle et mentale de 10 jours dans un endroit appelé la maison Tranquillum. Yao, joué par Manny Jacinto (Le bon endroit) et Delilah, interprété par Tiffany Boone (Chasseurs, petits feux partout). Ils sont tous les deux absolument fidèles à Masha et ne reculeront devant rien pour montrer leur dévouement.

Comme le suggèrent le titre du roman et de l’émission, neuf étrangers entreront dans la maison Tranquillum dans l’espoir de partir en harmonie avec leur esprit et leur corps. À la tête de la distribution des étrangers se trouve la toujours fantastique Melissa McCarthy, qui, avec Nicole Kidman, est la productrice exécutive de la série. Elle incarnera Frances Welty, une romancière d’amour « apparemment besoin d’être réparée » (ses paroles ne sont pas les miennes…). Luke Evans fera une pause dans les grands films à succès (La Belle et la Bête, Fast & Furious 6) et rejoignant le complexe en tant qu’étranger #2 Lars Lee, un avocat spécialisé dans le divorce qui est aussi un accro au spa.

Melvin Gregg (Le chemin du retour) et le tissage de Samara (Prêt ou pas, Bill & Ted affrontent la musique) jouera le couple Ben et Jessica Chandler. Jessica (Weaving) est une récente gagnante de loterie qui a une obsession pour la chirurgie plastique et son mari Ben (Gregg), un fanatique de voitures de sport, se joint à elle dans la maison Tranquillum. Ensemble, ils espèrent que Masha (Kidman) pourra aider à sauver leur mariage.

Comme si ce casting de stars ne pouvait pas s’améliorer, Michael Shannon rejoindra le rôle de Napoléon Marconi. Avec lui, sa femme Heather, jouée par Asher Keddie (Apatride) et sa fille Zoe, 20 ans, interprétée par Grace Van Patten (Les histoires de Meyerowitz (nouvelles et sélectionnées)). Ils solliciteront l’aide de Masha pour faire face à la perte de leur fils, le frère jumeau de Zoe.

Au cas où vous auriez besoin de plus de raisons d’ajouter cette émission à votre liste de surveillance tout de suite, laissez-moi vous dire que Regina Hall et Bobby Cannavale sont tous les deux sûrs d’apporter leur jeu A au spectacle. Hall incarnera Carmel Schneider, une mère célibataire de quatre enfants confrontée au fait que son mari l’a quittée pour une femme plus jeune. Elle semble convaincue que Masha saura la changer complètement. Enfin, Bobby Cannavale incarnera un joueur de foot à la retraite appelé Tony qui ne croit pas tout à fait à sa place avec le reste du groupe.

Après une longue année d'isolement et de manque d'interaction sociale en raison de Covid-19, seriez-vous prêt à entrer dans la maison Tranquillum avec Neuf parfaits inconnus? Assurez-vous de regarder la bande-annonce ci-dessous avant de faire une réservation. Neuf parfaits inconnus sort ses trois premiers épisodes sur Hulu le 18 août. Votre voyage vers le bien-être commence bientôt.

Sujets : Neuf parfaits étrangers, Hulu, Streaming