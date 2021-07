Bande-annonce de Night House : Rebecca Hall dévoile les secrets troublants d’un mari décédé

Searchlight Pictures a publié une deuxième bande-annonce pour sa dernière offre d’horreur, La maison de nuit. Avec Rebecca Hall (La ville, Iron Man 3) en tête en tant que veuve en deuil essayant de découvrir les secrets inquiétants de son défunt mari, La maison de nuit promet une expérience éprouvante pour les nerfs. La bande-annonce d’une minute ne révèle pas grand-chose sur le film mais présente de nombreux moments effrayants. Mêlant chagrin et horreur surnaturelle, La maison de nuit promet d’être un film percutant qui hantera les téléspectateurs longtemps après le générique. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

Le synopsis officiel du film sorti avec la bande-annonce est le suivant : « Sous le choc de la mort inattendue de son mari, Beth (Salle Rébecca) est laissé seul dans la maison au bord du lac qu’il a construite pour elle. Elle essaie du mieux qu’elle peut de garder le cap, mais les cauchemars arrivent. Des visions troublantes d’une présence dans la maison l’appelant, lui faisant signe avec une allure fantomatique. Contre l’avis de ses amis, elle commence à fouiller dans les affaires de son mari, aspirant à des réponses. Ce qu’elle découvre, ce sont des secrets à la fois étranges et inquiétants – un mystère qu’elle est déterminée à élucider. »

« Toutes les maisons où des hommes ont vécu et sont morts sont des maisons hantées », dit Beth dans une voix off effrayante dans la bande-annonce. Il y a aussi un plan terrifiant de Beth traînée à travers la maison par une force invisible.La maison de nuit présenté en première au Festival du film de Sundance 2020 pour des critiques élogieuses de la part des critiques et du public. Il a été rapporté que « le public pouvait être entendu crier de l’extérieur du théâtre ». Alors que la bande-annonce semblait indiquer une horreur à combustion lente, les téléspectateurs « criant » suggèrent qu’il y a plus dans le film qu’il n’y paraît. La maison de nuit est actuellement assis à une note fraîche de 88% sur les tomates pourries. Les critiques élogieuses font particulièrement l’éloge de la brillante performance de Hall et de l’exécution habile de Bruckner.

Searchlight Pictures a acquis les droits de distribution peu après la première de Sundance et sortira La maison de nuit dans le monde le 20 août 2021. Batman commence et Homme d’acier l’écrivain David S. Goyer est producteur sur La maison de nuit. Le film met également en vedette Sarah Goldberg (HBO’s Barry), Evan Jonigkeit (Frontière, Tomahawk d’os), Stacy Martin (Nymphomane, Le Serpent) et Vondie Curtis-Hall (Espoir de Chicago, Daredevil).

Réalisé par David Bruckner,La maison de nuit marque la suite de son horreur surréaliste de 2017, The Ritual. Situé dans une forêt suédoise, le film voit un groupe de vieux amis se réunir pour une randonnée mais devenir la proie d’une entité surnaturelle menaçante. Bruckner a été acclamé par la critique pour Le Rituel, qui a fait ses débuts sur Netflix en 2017. Bruckner a également réalisé des segments de films d’anthologie The Signal, V/H/S, et Vers le sud. Il dirigera ensuite le Hellraiser redémarrer pour Hulu.

Rebecca Hall a fait ses débuts de réalisatrice avec Qui passe, qui a fait sa première à Sundance cette année et a reçu des critiques favorables. Le film a été acquis par Netflix et sortira bientôt. Elle a été vue récemment dans Godzilla contre Kong. Assurez-vous d’attraper La maison de nuit dans les théâtres pour une expérience envoûtante. Le film sort le 20 août 2021.