Bande-annonce de ‘Mortal Kombat’: le jeu vidéo revient au cinéma dans une adaptation pleine de clans ninja, de sorciers et de morts

Malgré le temps qui s’est écoulé depuis la création du jeu vidéo en 1992 et les virages que la tradition de la saga a donné à travers des suites, des adaptations et toutes sortes de reprises, force est de constater qu’il y a un tournant dans la franchise: les livraisons X et XI, quoi transformé un jeu de combat charismatique mais limité en hit actuel du genre.

C’était logique que, avec le regain d’intérêt pour une franchise (intérêt qui n’a jamais été complètement éteint, il doit être reconnu), une nouvelle adaptation cinématographique a été lancée. Sous la direction de Simon McQuoid et avec le scénariste Dave Callaham à bord (‘The Mercenaries’, ‘Wonder Woman 1984’, ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’), ‘Mortal Kombat’ est prêt pour un bon Fatalité (ou un lifting). Il arrivera le 16 avril simultanément dans les salles et HBO Max.

Nouveaux personnages, vieux ennemis

Tout ce que nous savions sur cette nouvelle production apparaît dans la bande-annonce: le protagoniste n’est pas l’un des combattants traditionnels, mais un nouveau héros, Cole Young, que nous voyons avec le logo du dragon Mortal Kombat tatoué. On voit aussi dans la bande-annonce pour la première fois des personnages qui n’avaient pas été révélés, comme Sonya Blade, Goro ou Mileena.

Le festival des viscères et des amputations du jeu, comme prévu, Cela n’apparaît pas dans la bande-annonce, mais nous avons une dose de brutalité plus grande que d’habitude. Et il est clair que dans Warner, ils savent ce que nous voulons voir: la confrontation entre les clans ninja Sub-Zero et Scorpion, une bonne chorégraphie et ce mélange impossible entre cyber-ânes, sorciers maléfiques, et beaucoup de postures en entier combat. Notre corps est prêt pour un autre «Mortal Kombat».