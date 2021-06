Bande-annonce de « Masters of the Universe: Revelation »: Netflix se rend à Eternia avec un méli-mélo de combats, de nostalgie et de bodybuilders

Dans un après-midi spécialement dédié à ses projets d’animation (ils ont parlé de la nouvelle série de Zack Snyder, ‘Twilight of the Gods’ et du nouvel anime du classique mecha ‘Gundam’), Netflix a montré la première bande-annonce de ‘Masters of the Universe : Révélation ‘. Une production réalisée par Kevin Smith qui n’est pas un remake, mais une suite de la production originale de Filmation.

Le résultat est un vrai caramel. La bande-annonce ne révèle rien de l’intrigue, mais c’est un authentique défilé de personnages classiques faisant ce que les fans veulent voir : se bronzer les reins. Consciente qu’un simple défilé de personnages ne suffit pas, la série se permet aussi de montrer non seulement le château de Greyskull et l’indispensable petite phrase avant la transformation, mais aussi quelques véhicules et montures tels que nous, les trentenaires, s’en souviennent. .

Cette série a, décidément, le pouvoir

La série arrivera le 23 juillet sur Netflix, et son casting spectaculaire de doubleurs garantit quelques performances de premier ordre : Mark Hammill pourrait tout aussi bien nous offrir le meilleur Skeletor de tous les temps, mais est également accompagné de Lena Headey (« Game of Thrones ») dans le rôle de Evil-Lyn, Sarah-Michelle Gellar dans le rôle de Teela, Alicia Silverstone dans le rôle de la reine Marlena et Kevin Conroy, la voix habituelle de Batman, dans le rôle de Merman.

La bande annonce Il est même permis de montrer un Ork bien plus puissant et grincheux que le nain magique chargeant dont on se souvient de la série originale, donc le flair iconoclaste de Kevin Smith pourrait bien avoir quelques surprises dans sa manche. Préparez l’armure de combat que ce mélange de Conan, Star Wars et biceps même dans le ciel de la bouche est quand il tombe.