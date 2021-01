Bande-annonce de Malcolm & Marie: le film Netflix avec Zendaya qui remportera l’Oscar

La première tant attendue de Malcolm et Marie! Le film Netflix avec Zendaya a suscité beaucoup d’attentes et était déjà inclus dans la course aux Oscars. La bande réalisée par Sam Levinson présenté ce vendredi sa bande-annonce officielle et ses fans ont été ravis sur les réseaux sociaux. Quand a lieu le lancement?

« Malcom (John David Washington) rentre chez lui après la première de son film avec sa petite amie Marie (Zendaya) et en attendant la réponse des critiques, la nuit prend une tournure inattendue lorsque certains détails de leur relation se révèlent. ils testent la solidité de leur amour « , est le synopsis officiel d’un film dramatique tourné en 35 mm et en noir et blanc.

L’idée du film est née au milieu de la quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus. En seulement six jours, Levinson l’a écrit et le tournage a été fait en secret depuis le 17 juin au 2 juillet dans Maison Caterpillar, une résidence à Carmel, en Californie. Les acteurs ont dû se conformer à des protocoles sanitaires stricts pour éviter la contagion du Covid-19.

Quand Malcolm & Marie fait-elle la première sur Netflix?

Malcolm & Marie sera disponible à partir de 5 février 2021. Selon The Hollywood Reporter, le film avait d’innombrables offres de distributeurs et finalement Netflix a acquis les droits pour 30 millions de dollars. Dans votre projet, vous trouverez une campagne pour être candidat à l’Oscar.







« Ce n’est pas une histoire d’amour, c’est une histoire d’amour », est le slogan de la bande qui a également la production de Zendaya et Washinton. L’actrice lauréate des Emmy Awards 2020 est celle qui a contacté son partenaire dans Euphoria, Levinson, pour écrire le film qui sortira dans seulement sept mois.

Les réseaux sociaux sont devenus fous avec la bande-annonce et ont salué la performance de l’interprète de la rue Bennett. « Zendaya a l’air spectaculaire dans ce film, j’ai vraiment hâte de la voir », la bande-annonce de Zendaya ???? un film arrive « , était le sens des commentaires des fans sur Twitter.