Bande-annonce de l’horreur de Dolores Roach: la nouvelle série Cannibal de Blumhouse met en vedette Justina Machado

Prime Video a publié une nouvelle bande-annonce pour sa prochaine série d’horreur L’Horreur de Dolores Roach. La prochaine série produite par Blumhouse suit le personnage principal, interprété par Justina Machado, qui rentre chez elle à Washington Heights après avoir passé 16 ans en prison. Une fois de retour, Dolores constate que la gentrification a pris le dessus, que sa famille est partie et que son petit ami a disparu. La bande-annonce, que vous pouvez regarder ci-dessous, montre Dolores renouant avec un ancien ami stoner, Luis (Alejandro Hernandez), qui lui permet généreusement de vivre et de travailler comme massothérapeute dans le sous-sol de sa boutique d’empanadas, Empanada Loca.





Le nouveau passage de Dolores, où elle est connue sous le nom de « Magic Hands », se passe bien au début, mais lorsqu’un nouveau client, joué par Marc Maron, franchit la ligne, Dolores craque. Grâce à Dolores, la cliente finit par mourir, marquant le début de sa descente dans le meurtre en série. Mais l’horreur ne s’arrête pas là… une collaboration improbable se forme entre Dolores et Luis alors qu’il utilise la chair des victimes de Dolores pour remplir ses délicieuses empanadas.

L’Horreur de Dolores Roach est décrit comme « un contemporain Sweeney Todd-une légende urbaine inspirée de l’amour, de la trahison, de la mauvaise herbe, du cannibalisme et de la survie du plus fort. » L’Horreur de Dolores Roach rejoint des émissions récentes comme Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer et Vestes jauneset des films comme Hulu Frais et celui de Luca Guadagnino Os et tout en présentant le cannibalisme comme un sujet de premier plan.

L’horreur de Dolores Roach est adaptée du podcast Spotify du même nom, créé, écrit et réalisé par Aaron Mark. Le podcast populaire s’est avéré être un succès, suscitant l’intérêt de la société de production d’horreur bien-aimée Blumhouse. Lors de l’annonce de la série, le président de Blumhouse Television, Chris McCumber, a déclaré à Variety :

« » Dolores Roach « est exactement le type de narration fraîche, audacieuse et complètement unique que Blumhouse est passionné par la création. Le public comprendra bientôt pourquoi cette histoire d’horreur moderne avec une touche d’humour noir est si spéciale.

Avant le podcast populaire, l’histoire de Dolores était racontée à travers une pièce de théâtre solo (intitulée Empanada Loca), écrit par Mark et mettant en vedette Daphne Rubin-Vega (qui est maintenant productrice exécutive). Pour la série à venir, Mark est co-showrunner et producteur exécutif aux côtés de Dara Resnik. Rubin-Vega de Blumhouse Television, Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold et Chris Dickie, Dawn Ostroff de Spotify, Mimi O’Donnell et Justin McGoldrick, Gloria Calderón Kellett de GloNation Studios et Roxann Dawson sont les producteurs exécutifs. Dawson est également le réalisateur de l’épisode pilote.

L’Horreur de Dolores Roach étoiles Machado et Hernandez. Kita Updike, K. Todd Freeman, Judy Reyes, Jeffery Self, Marc Maron et la chanteuse Cyndi Lauper apparaissent également dans la série. Machado est connu pour ses apparitions sur Un jour à la fois, Jane la Vierge, six pieds sous terre, et Reine du Sud. Elle apparaîtra ensuite dans le film comique Le retour en arrière. Hernandez est surtout connu pour ses apparitions sur FBI, Gotham, Le Spectaculaire Tito Garciaet Nouvel Amsterdam.

Les huit épisodes de L’Horreur de Dolores Roach, qui dure 30 minutes, sera disponible en streaming sur Prime Video à partir du 7 juillet.