Bande-annonce de l’édition définitive de New Age of Empires III avec date de sortie incluse

Aujourd’hui, le salon de la Gamescom a commencé dans lequel on attend une énorme quantité d’annonces, ce qui, pour le moment, nous pouvons dire qu’ils se sont plutôt bien comportés en ce sens, car en une heure à peine, nous avons eu à la fois de nouvelles révélations et de nouvelles bandes-annonces. de jeux que nous connaissions déjà.

Une autre grande révélation a été la bande-annonce d’Age of Empires III Definitive Edition, le retour de cet épisode classique, bien qu’il n’ait pas été aussi populaire et aussi apprécié que le second. Ce nouveau remaster regorge de nouvelles telles que nouveaux graphismes et résolution 4K.

Nous avons déjà une date pour Age of Empires III Definitive Edition

Nous attendions depuis longtemps que Microsoft révèle le retour de cet épisode, quelque chose qui devait se produire oui ou oui avant l’arrivée d’Age of Empires IV, et dans les annonces de la Gamescom, nous avons trouvé cette réponse, puisqu’un nouveau trailer a été montré montrant comment le jeu évolue par rapport à la version classique arrivée sur PC il y a tant d’années, la date de sortie est également révélée, Spécifier pour le 15 octobre et nous pouvons y jouer à la fois sur Game Pass PC et en l’achetant dans le magasin Windows et sur Steam.