Bande-annonce de Lady of the Manor : une comédie surnaturelle marque les débuts de réalisateur de Justin Long

Les frères Long, Justin et Christian ont pris du temps entre la production de leur podcast préféré des fans, « La vie est courte », pour créer leur premier long métrage en partageant les tâches d’écriture et de réalisation. La première bande-annonce de Dame du Manoir voit Judy Greer comme le fantôme de Lady Wadsworth qui est dégoûtée par la façon dont elle et sa maison historique sont affichées par la fainéante, Hannah, jouée par Melanie Lynskey. Puis arrive Max de Justin Long, un nerd de l’histoire, qui donne un coup de main à Hannah. Je l’aime déjà.

Justin Long décrit le film comme tel. « Il s’agit d’une femme, un personnage fainéant-stoner, qui obtient un emploi de guide touristique dans un manoir d’avant-guerre dans le Sud. Elle se déguise en dame qui y a vécu, et le fantôme de la femme qu’elle incarne est offensé par comment elle est représentée. C’est une vraie dame du Sud, et ce « fornicateur » de stoner grossier la joue. C’est ce qui les rassemble, et cela devient une comédie pour un couple étrange. «

« Nous avons grandi en regardant des comédies entre copains, de Laurel et Hardy à Avions, trains et automobiles. Voir notre version d’une comédie entre copains prendre vie, c’est comme un rêve devenu réalité », dit-il.

« En plus de cela, travailler avec de vraies professionnelles comme Melanie Lynskey (Je ne me sens plus chez moi dans ce monde.), Judy Greer (Développement arrêté), Ryan Philippe (Frères de sang), Patrick Duffy (Dallas) et Luis Guzman (Soirées Boogie) était un tel frisson. Nous nous sentons tellement chanceux d’être soutenus par des personnes aussi talentueuses, gentilles et collaboratives sur notre premier long métrage. On espère que ça plaira aux gens ! », ajoutent les frères.

Justin Long ne doit pas avoir besoin de beaucoup de sommeil, car il jongle avec plusieurs projets cette année, y compris la voix de Roboto dans Kevin Smith Maîtres de l’Univers : Révélation, avec qui il a déjà travaillé, si l’un d’entre vous se souvient Défense. Comment pourrais-tu oublier? Si vous ne l’avez pas vu, même si je vous racontais le scénario, cela ne gâcherait pas le spectacle. Amène-toi sur le canapé pour une balade dérangeante.

Il prête également sa voix à plusieurs personnages de la série animée de Bill Burr F est pour la famille, qui suit la famille Murphy dans les années 1970, lorsque les enfants erraient dans la nature, la bière coulait à flot et rien ne s’interposait entre un homme et sa télévision. Et ENCORE, il exprime M. Skunkmeyer dans La prochaine grande chose d’Archibald est là, à propos d’un poulet qui improvise son chemin dans la vie mais trouve toujours le chemin du retour vers ses trois frères et sœurs et son fidèle acolyte.

Si vous êtes un fan du podcast « La vie est courte » des frères, leur premier long métrage devrait vous plaire. Les frères ont raconté la réalisation de leur film tout au long des apparitions des invités, et leur chimie, leur sens de l’humour et leur partenariat sans faille ne peuvent aider à prêter au film. Pendant que vous attendez la nouvelle comédie entre amis, puis-je vous suggérer d’écouter Les discussions L’apparition de Jerry O’Connell sur leur podcast où vous pouvez écouter comment les frères ont rencontré leur Soutenez-moi idole, puis sont devenues des meilleures amies. Dame du Manoir sortira en salles, à la demande et en numérique le 17 septembre.