Bande-annonce de la vitrine PlayStation des Gardiens de la Galaxie de Marvel

L’événement PlayStation Showcase des Gardiens de la Galaxie de Marvel se faufile dans de la bonne musique et nous voulons battre les méchants galactiques.

Nous avons déjà la bande-annonce PlayStation avec nous Vitrine des Gardiens de la Galaxie de Marvel. Il n’y a pas longtemps, ils nous ont surpris avec l’annonce du dernier jeu E3 2021, et peu de temps après, nous avons vu l’un de ses premiers méchants en profondeur. Mais si cette nouvelle avancée veut bien faire comprendre, c’est que la menace qui pèse sur les héros est bien plus grande.

L’Église universelle de la vérité commence à se répandre dans toute la galaxie. Cette secte dangereuse veut non seulement que sa foi soit imposée à tous les êtres vivants, mais aussi qu’elle livre son énergie vitale à une force mystérieuse. Les agents Nova et les Gardiens de la Galaxie eux-mêmes sont ceux qui doivent arrêter cette folie dans la bande-annonce officielle.

Comment faire si ce n’est pas au rythme du métal ? Square Enix est une nouvelle fois fier de la bande originale qui mettra en lumière l’aventure de Peter Quill en faveur du salut galactique. Rien ne peut arrêter une équipe motivée. Sauf, peut-être, une religion fasciste ultra-galactique avec des gens puissants qui la contrôlent, bien sûr.

Marvel’s Guardians of the Galaxy n’est que l’un des projets Marvel qui ont brillé lors du PlayStation Showcase 2021. Au cours de celui-ci, la House of Ideas a également présenté de futurs projets tels qu’un jeu vidéo individuel pour Wolverine ou la suite tant attendue de Spider- Homme. Ajoutez des jeux à venir pour l’année prochaine, comme Midnight Suns de Marvel.

L’aventure de Quill et compagnie arrive très bientôt sur toutes les plateformes, alors ne désespérez pas. Marvel’s Guardians of the Galaxy débarque sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch le 26 octobre. La galaxie ne sera plus en danger bien longtemps.