Bande-annonce de la troisième partie de (Dis) charme et date de sortie

La bande-annonce de la troisième partie de (Dés) enchantement arrive avec la présentation du royaume de Vaporalia.

Il semble que Netflix ne se soit pas lassé de ses proches Tiabeany, Elfo et Luci. Les trois derniers enfants du créateur des Simpsons seront de retour très prochainement sur le service de séries en streaming. Et pour nous de devenir un peu accro Ils nous ont laissé la bande-annonce de la troisième partie de (Dés) enchantement. Oui, on ne sait pas pourquoi « troisième partie » et non « troisième saison ». Ce sera une chose à la mode.

A cette occasion, l’histoire continuera de nous montrer les aventures de ces trois individus, mais cette fois hors des frontières de l’utopie. Plus précisément, agir dans le monde de Vaporalia. Cet endroit, avec plus de science que de magie, peut être un bon allié mais surtout une bonne source de folie et de mésaventures. Et qui sait, peut-être le camée étrange.

La troisième saison une partie de (Dis) charme arrive exclusivement sur Netflix à partir du 15 janvier prochain. Au cas où il y aurait un nouvel accouchement après Noël et nous en avons déjà assez des cadeaux des rois. Les deux sont très probables, avouons-le.

(Dis) charme a deux autres parties à son actif. Chacun d’eux a 10 épisodes et, contrairement aux autres séries de Matt Groening, celui-ci a une intrigue. D’accord, c’est un peu dilué. Cependant, il a un scénario à tirer. Et dans cette troisième série d’épisodes, nous continuerons avec elle en nous laissant revoir la mère de Tiabeany comme (semble être) l’un des antagonistes de l’histoire.

Non pas que ce soit la série la plus populaire de la plate-forme, ni la meilleure de Matt Groening. Mais au moins, c’est divertissant et personnellement, un serveur lui recommande de sortir.