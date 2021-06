Bande-annonce de la suite de ‘The Legend of Zelda : Breath of the Wild’ : Nintendo Switch a déjà un nouveau blockbuster

Dans une session trailer quelque peu décaféiné, Nintendo n’a eu aucun mal à faire du clou de sa participation à l’E3 la suite très attendue de ‘The Legend of Zelda : Breath of the Wild’, qui Il arrivera en 2022 (ils n’ont pas encore précisé quand). Son annonce coïncide avec le 35e anniversaire de la saga, et d’après ce que nous avons pu voir, l’aventure est totalement continue avec son prédécesseur.

Lien tombant dans le vide de l’Hyrule que l’on connaît déjà depuis le précédent opus est l’image qui ouvre une brève bande-annonce qui a accompagné quelques publicités liées à la série. L’un d’eux est ‘Skyward Sword HD’, un remake avec des graphismes de poche de l’épisode Wii classique, accompagné de Joy Cons spéciaux et de son propre amiibo.

Zelda de poche

En plus de cette suite, Nintendo a montré un DLC ‘Hyrule Warriors: Age of Cataclysm’ en deux parties, le premier d’entre eux le 18 juin. De plus, il a montré une petite console Game & Watch dans le style de celle qu’il a lancée avec le contenu de Super Mario Bros. ‘, mais celle-ci avec les trois premiers Zelda inclus.