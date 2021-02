Bande-annonce de la série Marvel The Falcon and the Winter Soldier bientôt disponible sur Disney +

Le succès Univers cinématographique Marvel sera enfin poursuivi après une interruption de plus d’un an due à Corona. Avec le succès de la première série Marvel WandaVision la prochaine série de super-héros du MCU est déjà annoncée: Le faucon et le soldat de l’hiver va le 19 mars sur Disney + au début.

En tant que membre de Super bols 2021 est devenu un maintenant première bande-annonce présenté aux nombreux fans, qui en révèle un peu plus sur l’intrigue de la série. C’est une réunion avec Anthony Mackie et Sebastian Stan en tant que super-héros et copains bien connus Sam Wilson (Falcon) et James Buchanan «Bucky» Barnes (Winter Soldier).

Réunion de Captain America?

L’intrigue se déroule après les événements de « Avengers: Infinity War » et « Avengers: Endgame » et montre les deux héros à une époque troublée et chaotique. Sam Wilson appartient à Bouclier de Captain America, mais le gouvernement américain a déjà trouvé un remplaçant pour le super-héros populaire: John Walker (Wyatt Russell) aka L’agent américain devrait être la prochaine casquette suivez les traces de Steve Rogers. Dans le même temps, le retour d’un méchant bien connu est annoncé: Helmut Zemo (Daniel Brühl) de « Civil War » est de retour avec son masque emblématique connu de la bande dessinée.

Ensemble, les super-héros plongent la tête la première dans une nouvelle aventure dangereuse à travers le monde. Vos compétences et votre patience en tant qu’équipe de super-héros seront mises à l’épreuve. Vous recevrez le soutien de Agent SHIELD Sharon Carter (Emily VanCamp).

La version originale de la bande-annonce peut être vue ici:

Le faucon et le soldat de l’hiver sur Disney +

À l’origine le mini-série en six parties « Le faucon et le soldat de l’hiver » du réalisateur Kari Skogland et de l’écrivain Malcolm Spellman sur l’année dernière Disney + allez au début. Cependant, en raison de la pandémie corona et d’un grave tremblement de terre sur le lieu de tournage de Puerto Rico, la production a dû être interrompue pendant des mois et n’a pu reprendre qu’à la fin de l’automne 2019.

En plus de « WandaVision » et « Le faucon et le soldat de l’hiver », les fans de Marvel peuvent s’attendre à plus de séries MCU sur Disney +: en mai Loki avec Tom Hiddleston au départ, suivi de oeil de faucon, Mme Marvel, Chevalier de la lune, She-hulk et « Invasion secrète«Avec Samuel L. Jackson comme Nick Fury et Ben Mendelsohn comme Talos. Plus récemment, la série « Coeur de pierre« , »Guerres d’armure« , »Je suis Groot » et « Wakanda«Annoncé pour les prochaines années.