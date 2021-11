Bande-annonce de la saison finale de Lost in Space : assistez à la conclusion épique sur Netflix en décembre

Après une longue, je veux dire une longue absence, notre famille intergalactique préférée rentre à la maison… Eh bien, pas à la maison, mais de retour sur nos téléviseurs. Perdu dans l’espace revient sur Netflix avec une dernière saison en décembre. La famille Robinson a beaucoup à faire et à conclure avant la fin de la série. La bonne nouvelle est que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour voir un aperçu, car une nouvelle bande-annonce vient de sortir. Jetons un coup d’œil à la bande-annonce avant d’aller plus loin.

La saison 3 amènera la famille vers de nouvelles profondeurs alors qu’elle essaiera de s’unir non seulement pour sauver l’autre, mais aussi l’humanité. Lorsque nous les avons vus pour la dernière fois dans la saison 2, l’équipage a été séparé et les menaces sont devenues encore plus mortelles. Que va nous réserver la saison 3 ?

Basé sur la bande-annonce de Lost in Space Saison 3, nous voyons qu’à un moment donné, la famille est réunie et réunie pour lutter contre la menace à venir des robots extraterrestres. Nous savons que l’histoire se déroulera immédiatement après la finale de la saison 2, et Zack Estrin dirige à nouveau la série. Nous savons que la dernière saison suit Judy, Penny, Will et le robot alors qu’ils tentent de diriger les 97 jeunes colons dans une évacuation. Pendant ce temps, John et Maureen – avec Don à leurs côtés – doivent lutter contre des obstacles écrasants alors qu’ils tentent de retrouver leurs enfants.

Estrin a déjà écrit pour des émissions comme Charmé, Évasion de la prison, et il a également créé Il était une fois au pays des merveilles pour ABC. Le synopsis de la dernière saison publié par Netflix va comme suit :

Dans la troisième et dernière saison de Perdu dans l’espace, les enjeux sont plus élevés que jamais et les instincts de survie de la famille Robinson seront mis à rude épreuve. Après avoir été piégés pendant un an sur une planète mystérieuse, Judy, Penny, Will et le robot doivent mener les 97 jeunes colons dans une évacuation déchirante, mais pas avant que des secrets ne soient découverts qui changeront leur vie à jamais. Pendant ce temps, John et Maureen – avec Don à leurs côtés – doivent lutter contre des obstacles écrasants alors qu’ils tentent de retrouver leurs enfants. Les Robinsons devront relever le défi émotionnel de ne pas seulement être perdus – mais d’être séparés de ceux qu’ils aiment … alors qu’ils font face à la plus grande menace extraterrestre à ce jour

Le casting semble être le même que Molly Parker, Toby Stephens, Maxwell Jenkins, Taylor Russell, Mina Sundwall, Ignacio Serricchio, Parker Posey et Brian Steele en tant que Robot sont de retour pour la finale.

Perdu dans l’espace la saison trois commence à être diffusée le 1er décembre 2021 uniquement sur Netflix. Où es-tu fan de cette série ? Qu’avez-vous pensé de la dernière bande-annonce? Personnellement, j’ai apprécié le spectacle et j’ai aimé la vision différente de certains des personnages ainsi que du robot. Bien que nous ayons dû attendre longtemps pour la prochaine saison, ce sera formidable de voir comment ils la termineront. Ne pouvons-nous pas détruire le robot s’il vous plaît ? C’est tout ce que je demande.

Sujets : Perdu dans l’espace, Netflix