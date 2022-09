Bande-annonce de la saison 5 de « Yellowstone » : John Dutton fait ses débuts en tant que gouverneur

La saison cinq de « Yellowstone » apportera certainement beaucoup de drames, et les fans ne peuvent tout simplement pas attendre.

Le réseau Paramount vient de publier une bande-annonce pleine d’action pour la saison à venir et les téléspectateurs ont eu leur premier aperçu de John Dutton (Kevin Costner) en tant que nouveau gouverneur du Montana.

La bande-annonce de la saison 5, qui sera diffusée le 13 novembre, montre John assermenté en tant que gouverneur et réalisant rapidement qu’il est en territoire ennemi.

« Tu n’as pas d’amis dans ce bâtiment, John, tu vas devoir amener les tiens », a déclaré l’ancienne gouverneure (et l’intérêt romantique de John) Lynelle Perry (interprétée par Wendy Moniz) dans une scène.

Lors de l’un de ses premiers pas au pouvoir, Dutton licencie le personnel existant et fait de sa fille Beth (Kelly Reilly) son nouveau chef de cabinet. Beth n’a pas de chemin facile devant elle, comme le lui rappelle l’un de ses collègues lorsqu’il dit : « Ils vont te combattre, ils vont te combattre salement. »

Non pas que Beth ait jamais eu peur d’un défi. Sa réponse, « Y a-t-il un autre moyen? » prouve qu’elle est prête et disposée à se battre contre ses adversaires.

Cette attitude fougueuse sera utile, car Caroline Warner (Jacki Weaver), PDG d’une entreprise qui tente d’acheter les terres de la famille Dutton, est déterminée à écraser la concurrence.

« Ruinez-les, en commençant par elle », dit-elle, se référant à Beth. Dans une scène ultérieure, Warner jette un verre à une fenêtre et crie : « Cette putain de famille !

Nous comptons les jours jusqu’à la première de la saison. Youtube

Selon la description de la bande-annonce sur YouTube, « Le pouvoir a un prix », et la saison cinq suivra la famille Dutton alors qu’ils explorent jusqu’où ils sont prêts à aller pour le maintenir. Dans une scène, Dutton explique qu’il aime le Montana mais assume le rôle de gouverneur pour sa famille.

Le reste de la bande-annonce préfigure les combats, la compétition, la colère et la romance caractéristiques de « Yellowstone », et les fans de la série ne semblent pas pouvoir attendre la première de deux heures.

« Ébloui, apportez novembre » a écrit un utilisateur de Twitter.

« Bande-annonce exceptionnelle ! Je regarderai certainement la nouvelle saison », un autre a commenté.

Les anciens et les nouveaux fans sont ravis de voir toute l’action de la saison cinq.

« Le fait que je sois enfin rattrapé et que je puisse maintenant regarder en direct avec tout le monde m’excite. J’ai hâte de retourner au Dutton Ranch, mais j’ai vraiment hâte de voir ma copine Beth rendre les gens fous », a déclaré un spectateur.

Savannah Guthrie d’AUJOURD’HUI est également très excitée pour le 13 novembre.

« Je l’ai regardé en rafale tout l’été, je ne l’avais jamais vu. Carson et Siri (Daly) sont obsédés par ça et ils se disaient : ‘Tu dois le regarder.’ Alors je l’ai finalement fait et maintenant je suis obsédée », a-t-elle déclaré à l’antenne jeudi.