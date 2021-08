– Publicité –



Vous pouvez maintenant regarder la bande-annonce de la saison cinq de Money Heist. Netflix a dévoilé lundi la première bande-annonce de 90 secondes de la saison 5 de Money Heist. Cela nous donne un aperçu de ce que nous pouvons attendre de la série à suspense espagnole d’Alex Pina. Les autorités espagnoles font appel à l’armée pour abattre la policière Alicia Sierra, interprétée par Najwa Najwa. Ils arrêtent également le professeur (Alvaro Morte). La bande-annonce de la saison cinq de Money Heist n’a pas de version en langue locale, en hindi, en tamoul ou en télougou. La cinquième saison de Money Heist est divisée en deux moitiés avec cinq épisodes chacune. Ces épisodes seront diffusés sur Netflix tous les trois mois.

« Enfermée pendant une centaine d’heures, piégée, à propos d’avoir été tuée et venant de perdre les meilleurs amis, j’ai l’impression qu’un siècle s’est écoulé », dit une voix invisible à Alicia. Avant qu’Alicia ne confronte le professeur, elle dit : « Échec et mat. » Les policiers se rendent compte qu’ils ont l’avantage et décident de pousser les militaires à leur avantage : « Ils en sortiront victorieux, ou en sortiront morts. » Comme vous pouvez le constater, il y a de lourdes pertes. Le Vol d’argent La bande-annonce de la saison 5 ne montre pas qui meurt – ce serait un spoiler après tout.

Morte incarnera The Professor dans Money Heist Saison 5. Ursula Corbero incarnera Tokyo, Itziar Ituno incarnera Lisbonne, Miguel Herran représentera Rio, Jaime Lorente représentera Denver, Esther Acebo As Stockholm, Hovik Kuchkerian incarnera Bogota, Rodrigo de la Serna représentera Palerme et Najwa Najwa. Miguel Angel Silvestre de Sense 8 (La Gran Familia Espanola), Patrick Criado de La Gran Familia Espanola (La Gran Familia Espanola), sont les nouveaux acteurs majeurs de la saison 5 de Money Heist.

Pina est la créatrice de Money Heist et la showrunner. Elle est également productrice exécutive avec Jesus Colmenar et Cristina Lopez Ferraz. Javier Gomez Santander dirige l’équipe de rédaction de la saison 5 de Money Heist. Vancouver Media, propriété de Pina, est le producteur de la série Netflix.

Voici le synopsis officiel de la saison 5 de Money Heist, de Netflix:

Le gang est enfermé à la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures. Ils ont réussi à sauver Lisbonne, mais leur moment le plus sombre est sur eux après avoir perdu l’un des leurs. Le professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, n’a pas de plan d’évasion. Juste au moment où il semble que rien d’autre ne pourrait mal se passer, un ennemi entre en scène qui est beaucoup plus puissant que tous ceux auxquels ils ont été confrontés : l’armée. La fin du plus grand casse de l’histoire approche et ce qui a commencé comme un vol se transformera en guerre.

Money Heist Saison 5 commence Le 3 septembre sur Netflix avec « Volume 1 ». Le dernier lot de cinq épisodes, le volume 2, arrive le 3 décembre.