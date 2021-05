Bande-annonce de la saison 4 de Cobra Kai: Terry Silver revient

La vraie douleur commence dans la série à succès de Netflix, Cobra Kai, alors que Terry Silver revient au dojo pour la saison 4. Toujours arborant sa queue de cheval emblématique, qui au fil du temps est maintenant devenue à juste titre argentée, la courte promo lance Le Karaté Kid Partie III méchant sous une lumière typiquement intimidante, nous rappelant ses méthodes brutales avant ses débuts dans Cobra Kai IV.

Un ami proche de John Kreese de ses jours militaires, Terry Silver est le principal antagoniste de The Karate Kid Part III en 1989, et un personnage dont de nombreux fans avaient espéré qu’il reviendrait pour des singeries plus vengeantes contre Danny LaRusso et l’héritage de M. Miyagi. Interprété par l’acteur Thomas Ian Griffith, Le Karaté Kid Partie III a vu John Kreese et Terry Silver tenter de se venger de Daniel et de M. Miyagi. Silver parvient même à forcer un fossé entre le duo bien-aimé, entraînant Daniel-San à des techniques brutales, violentes et offensives pour rivaliser avec celles de même John Kreese.

Bien sûr, l’apogée du film voit Daniel et M. Miyagi se réunir à nouveau, Silver partant en disgrâce. Nul doute qu’il nourrit de mauvais sentiments envers le Karate Kid paire et démangeaisons pour plus de vengeance depuis.

Défini 34 ans après le premier Karate Kid, Cobra Kai réexamine le récit du rival de Daniel, le point de vue de Johnny Lawrence. Désormais alcoolique en difficulté, Johnny décide de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai, ce qui ravive sa vieille rivalité avec Daniel LaRusso.

La saison 3 de Cobra Kai reprend les personnages alors qu’ils luttent pour accepter les répercussions de la bagarre au lycée qui a clôturé la passionnante deuxième saison de la série. Avec Miguel (Xolo Maridueña) dans le coma, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) doivent réévaluer l’étendue de leur propre implication dans les événements qui l’ont mis là-bas et essayer de trouver comment forger une meilleure voie. en avant pour leurs étudiants.

Le drame a atteint loin dans la saison 3, Robby (Tanner Buchanan) se retrouvant enfermé pour avoir blessé Miguel. Pendant ce temps, Hawk (Jacob Bertrand) est à nouveau tourmenté par l’intimidateur du lycée Kyler (Joe Seo), et John Kreese (Martin Kove) resserre sa mainmise sur Cobra Kai, une fois de plus inculquer à ses élèves un code moral très discutable.

La troisième saison s’est terminée de manière très excitante, le dojo Miyagi-Do de Daniel faisant équipe avec les nouveaux étudiants d’Eagle Fang de Johnny pour vaincre Cobra Kai, qui a maintenant été repris par le menaçant John Kreese. Leur trêve inattendue est survenue après la visite d’un autre personnage crucial du passé de Karate Kid, Ali Mills Schwarber d’Elisabeth Shue, qui s’est avérée être une expérience beaucoup plus curative que les personnages ou le public n’auraient jamais pu s’attendre.

De toute évidence, le retour de Terry Silver suggère qu’il y aura une présence méchante toujours croissante à venir Cobra Kai saison 4, le combo Kreese / Silver faisant probablement équipe pour rivaliser avec le nouveau partenariat entre LaRusso et Lawrence.

Cobra Kai a été un énorme succès pour Netflix, avec des fans enthousiasmés par les aventures continues de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence. Le retour de Terry Silver aura réussi à décupler cette excitation. Cobra Kai la saison 4 n’a pas encore de date de sortie.

Sujets: Cobra Kai, Karate Kid, Karate Kid 3