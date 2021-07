Bande-annonce de la saison 2 de Stargirl et plus de détails

– Publicité –



C’était seulement des semaines avant Fille des étoiles La saison 2 est désormais sur les écrans de la CW. La CW a publié une nouvelle bande-annonce étendue qui montre un autre personnage de DC rejoignant le casting de la série. Basé sur le personnage de bande dessinée de Courtney Whitmore, créé à l’origine par Geoff Johns pour rendre hommage à sa sœur décédée. Fille des étoiles La commande initiale pour la saison 1 a été faite pour DC Universe, qui est maintenant disparue. Ensuite, il a été transféré à The CW. Après le succès de la saison 1, une deuxième saison a été commandée pour The CW en juillet 2013. Une troisième saison est également en préparation.

La bande-annonce de la saison 2 de Stargirl est sortie en juin et a impressionné les téléspectateurs avec Jade, la fille de Green Lantern Alan Scott. Ysa Pennarejo joue Jade. Johns a également taquiné une apparition possible de son frère de bande dessinée Obsidian. Johns et le Fille des étoiles Le groupe est sur le point de poursuivre l’expansion de l’histoire de DC Comic tout au long de la deuxième saison, après la défaite d’Injustice Society.

Récemment, une bande-annonce prolongée a suggéré que l’arrivée récente de Jade à Blue Valley n’était peut-être pas le seul ajout à un casting en croissance rapide. Bien qu’une grande partie des images présentées dans la nouvelle bande-annonce aient déjà été vues, les fans aux yeux perçants seront les premiers à reconnaître le réapparition de Thunderbolt (également connu sous le nom de Yz), un personnage ressemblant à un génie rose qui est également membre de la JSA originale qui est apparu brièvement dans l’épisode pilote. Vous pouvez consulter la nouvelle bande-annonce étendue de The CW ci-dessous:

Fille des étoilesL’introduction de Thunderbolt marque la dernière d’une longue série de Johns plongeant délibérément dans les personnages de l’âge d’or de DC. Yz, une créature interdimensionnelle capable de déformer la réalité qui a été créée pour la première fois dans les années 1940 Flash Comics #1. Courtney a obtenu le stylo au siège de la JSA dans la saison 1. Anciennement détenue par Johnny Thunder, Yz sera utilisé par Malibu Rescue Alkoya Brunoson pour jouer Jakeem Thunder.

Les fans peuvent également s’attendre à des surprises spéciales pour les filles de Thunderbolt et Green Lanterns la saison prochaine. John Wesley Shipp, qui est confirmé dans le rôle de Jay Garrick dans le rôle de Flash de l’âge d’or, John Wesley Shipp. Stargirl a maintenant la possibilité d’ajouter du muscle à sa JSA nouvellement réformée. Fille des étoiles La saison 2 promet d’être remplie d’action et sera un vrai régal pour ceux qui aiment les bandes dessinées classiques de DC. Fille des étoiles La CW diffusera la saison 2 le mardi 8/10.