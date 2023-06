Bande-annonce de la saison 2 de Minx : l’équipe est « de retour et meilleure que jamais »

Chevillère Bijoux Chaînette De Pied Or, 2 pièces

Les bracelets de cheville en or font leur retour et ils sont plus beaux que jamais dans cette nouvelle version. Avez-vous déjà pensé à la valeur de votre bracelet de cheville en or? Que savez-vous de la valeur de l'or? Ce produit combine une belle pièce de déclaration avec un trésor caché ! Notre bracelet de cheville en or est fait à la main pour être porté au quotidien, et il gardera sa valeur pendant des années. Ce bracelet de cheville en or à la mode est un incontournable pour toute femme qui aime un peu d'or. Portez-le partout! La meilleure façon de garder votre bien-aimée proche est de porter son porte-bonheur avec vous en tout temps. Portez la même prière pour vos proches. Enfilez-en un et regardez les compliments affluer ! Nous savons tous à quel point l'or peut coûter cher, alors ne le portez que lorsque vous voulez avoir l'air et vous sentir plus chic. Ces bracelets de cheville en or sont parfaits pour offrir à vos amis bien-aimés et aux membres de votre famille. Le design complexe sur eux est si beau que quiconque le porte sera sûrement la vie de n'importe quelle fête. Vous cherchez quelque chose pour ajouter un peu de bling à votre journée? Eh bien, ne cherchez plus, le bracelet de cheville en or a une belle finition dorée avec un profil bas et un design délicat. Un excellent cadeau pour les anniversaires, les enterrements de vie de jeune fille, les mariages et plus encore ! Caractéristiques : Bijoux garantis sans allergène Confortable à porter Très résistant Imperméable Fabriqué en or et strass Contient : 1 pièce Taille ajustable ( 16,9 + 7cm) Convient aux femmes et aux filles