Bande-annonce de la partition : Will Poulter, Naomi Ackie et Johnny Flynn en vedette dans Musical Heist Thriller

L’acteur de Bandersnatch, Will Poulter, joue dans le film musical The Score aux côtés de Johnny Flynn et Naomi Ackie.

Will Poulter, Johnny Flynn et Naomi Ackie ne sont que quelques-uns des noms associés à la romance de braquage Le score. Le film a été présenté en avant-première au Tallinn Black Nights Film Festival le lundi 22 novembre. Le score est une nouvelle approche de l’ensemble du genre du casse, fusionnant des éléments du drame musical et de la romance. Écrit et réalisé par Malachi Smyth (Lumière du monde, sentinelle), le film suit un format de courte fiction minimaliste, la majorité de l’action se déroulant dans ou autour d’un cadre particulier.

Le score tourne autour des petits escrocs Mike (le chanteur Johnny Flynn) et Troy (Will Poulter), qui partent pour un nouveau concert qui va vraisemblablement changer leur vie. Alors qu’ils attendent un rendez-vous dans un café isolé au bord de la route, Troy finit par tomber amoureux de la serveuse Gloria (Naomi Ackie). Alors que ses sentiments pour elle deviennent plus forts et plus sûrs, il commence à remettre en question ses choix de vie jusqu’à présent, tandis que sa véritable menace se rapproche de minute en minute.

Le score promet une foule de grandes performances, avec la gagnante du BAFTA Naomi Ackie (La fin du putain de monde, Star Wars : L’Ascension de Skywalker) d’un côté, et Will Poulter, lauréat du BAFTA Rising Star Award (Labyrinthe, Milieu) de l’autre. Johnny Flynn a prouvé sa valeur à plus d’un titre dans ce film. En plus d’une représentation bien étoffée de l’escroc Mike, le leader de « Johnny Flynn & The Sussex Wit » a également écrit les chansons présentées dans le film.

Johnny Flynn est jusqu’à présent apparu dans une assez longue liste de génériques de films et de télévision, et Le score est certainement une plume plutôt belle dans le bonnet du musicien. Il a même joué dans le biopic de David Bowie poussière d’étoiles dans le rôle éponyme. En ce qui concerne la Milieu star Will Poulter, il a une route plutôt excitante, avec son entrée dans le MCU en tant qu’Adam Warlock dans le prochain film Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Naomi Ackie est désormais un visage bien connu, grâce à son animatrice de rôles à la télévision ainsi qu’à sa performance dans Star Wars Épisode IX : L’Ascension de Skywalker.

Le score a été produit par Matthew James Wilkinson de Stigma Films et Ben Pullen de Sentinel Entertainment et coproduit par Isabelle Georgeaux de Pont Neuf. Les producteurs exécutifs sont Nick Angel (qui a déjà collaboré avec Wilkinson sur Hier) et Tim Dellow de Transgressive, qui représente la musique de Johnny Flynn.





