Bande-annonce de la mort d’un télévendeur : Jackie Earle Haley fait appliquer sa demande de numéros de téléphone exclus

Mort d’un télévendeur est le fantasme partagé de nous tous. Nous les esquivons, les mettons en sourdine et nous nous laissons parfois piéger pour répondre à l’appel. Truquer! Ils m’ont! Eh bien, Jackie Earle Haley a eu jusqu’ici, et il a décidé de rendre visite à la nuisance du risque de spam. Notre télévendeur (Lamorne Morris) motive l’appelant à » tendre la main et toucher quelqu’un « .

L’officiel Décès d’un télévendeur Le synopsis dit: « Le télévendeur Ace Kasey (Lamorne Morris) est dans un concours de vente serré avec un employé débutant, Barry (Woody McClain), et doit marquer une grosse vente avant minuit ou il perdra la plus grosse commission à ce jour. Par désespoir, Kasey attend que tout le monde quitte le bureau et trouve la liste Ne pas appeler. Il pense avoir trouvé la marque parfaite, mais se retrouve à la place en otage et à la merci d’Asa (Jackie Earle Haley), l’homme qu’il a essayé d’escroquer. Maintenant, Kasey doit réussir le test tordu d’Asa sur l’éthique s’il veut vivre pour vendre un autre jour. »

Ce film me ramène à un travail temporaire (temporaire, ce qui signifie que j’étais « lâché ») où je pensais qu’il pourrait y avoir un endroit spécial où j’irais après ma mort si je continuais à essayer de vendre des gens à distance. Cependant, pendant mon court séjour là-bas, je me suis assis à côté d’un homme qui a vécu pour le travail. Je veux dire, il a tué dans les soldes, et il a sauté tous les jours pour surpasser tout le monde ! Son truc pour vendre et ne pas devenir fou ? Il avait une liste des plus impressionnantes et diversifiées de personnages et d’accents qu’il maniait pour son plus grand plaisir et celui des clients. Sa technique m’a laissé envoûté. Je pouvais l’écouter toute la journée, c’est ainsi que je me suis retrouvé au chômage.

Alternativement, la rage aux autres extrémités des lignes lorsque d’autres employés ont appelé pendant l’heure du dîner ou lorsque les «histoires» de quelqu’un étaient en cours, était épique. On pouvait les entendre exploser d’une manière utilisée exclusivement pour ces foutus télévendeurs. Cependant, nous avons tous été épargnés par les visiteurs de l’établissement.

Signal Jackie Earle Haley. Il est parfaitement taillé pour la personne qui se présenterait pour donner une leçon à notre pauvre télé-nuisance. Il ne semble pas qu’il ait l’intention de tirer des coups; il a aussi une arme. Couplé à la voix souriante de quelqu’un déséquilibré et sur le point d’aimer infliger une punition (nous avons tous fantasmé une version de cela.), Je ne sais pas pour qui m’enraciner.

Jackie Earle Haley a été franc au sujet de son absence prolongée du show-business, livrant des pizzas et conduisant des limousines. Un appel après 13 ans d’absence l’a trouvé dans Petits enfants, où il serait nominé pour un Oscar du second rôle. Il n’a pas regardé en arrière. Nous attendons avec impatience son prochain projet, Le régime de retraite, avec Nicolas Cage, Ernie Hudson, Ashley Greene et Ron Perlman. Vous pouvez voir plus de Lamorne Morris prêter sa voix à la série animée La famille fière : plus fort et plus fier. Décès d’un télévendeur premières dans les salles et à la demande le 3 décembre.