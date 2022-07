Bande-annonce de la date de sortie de Vampire The Masquerade Swansong

Découvrez quand sortira le prochain volet de la série Vampire The Masquerade.

Les fans de la franchise Vampire The Masquerade recevront bientôt un autre épisode. Bloodhound a commencé à gagner en popularité parmi les fans de Battle Royale, mais si vous êtes un fan du jeu PC original, cela ne vous intéressera peut-être pas.

Sa suite, Bloodlines 2, est toujours en développement, mais Vampire, The Masquerade Swansong, ressemble à une entrée prometteuse dans la série, surtout si vous êtes fan de l’original.

Si vous envisagez d’acheter le jeu et que vous souhaitez en savoir plus, vous êtes au bon endroit.

Ceux qui cherchent à mettre la main sur Swansong n’auront pas à attendre longtemps. Vampire: The Masquerade-Swansong sortira le 19 mai, soit la fin de cette semaine. Il sera connu sur l’Epic Games Store sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 et PS5.

Vampire The Masquerade est un RPG de table similaire à Dungeons and Dragons ou Cyberpunk. L’histoire se déroule dans un univers où les vampires luttent pour survivre face à la soif de sang, aux chasseurs de vampires et à d’autres obstacles.

La plupart des gens connaissent probablement la franchise du jeu PC classique culte sorti en 2004. De nombreux joueurs hardcore le considèrent comme l’un des meilleurs RPG du monde du jeu.

Vampire, The Masquerade Swansong est un RPG narratif se déroulant dans l’univers de Vampire The Masquerade. Il parle de trois personnages, Galeb, Emem et Leisha.

Tous trois sont membres de la communauté des vampires de Boston et sont chacun chargés par le prince Hazel d’enquêter sur qui est derrière la récente attaque contre leur lignée.

Chaque personnage suivra son propre chemin en explorant différents niveaux et en résolvant des énigmes. Le jeu ne propose pas de véritables combats comme Vampire The Masquerade sur PC.

Au lieu de combats, il y a des escarmouches et des conversations qui peuvent avoir des conséquences négatives si vous ne choisissez pas la bonne option de conversation.