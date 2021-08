Bande-annonce de Kate : Mary Elizabeth Winstead empoisonnée traque ses tueurs de Yakuza

Netflix poursuit son amour retrouvé pour les films d’action avec une nouvelle bande-annonce pour le prochain thriller de vengeance, Kate. Bien que peu de séquences du film aient été révélées jusqu’à présent, le marketing a déjà fait parler les fans de films d’action, beaucoup comparant la star principale Mary Elizabeth Winstead à d’autres icônes féminines de films d’action telles que Ripley et Sarah Connor. Des comparaisons que la nouvelle remorque aide certainement à cimenter.

Kate met en vedette Mary Elizabeth Winstead dans le rôle du personnage principal, Kate, un assassin dont le monde est bouleversé lorsqu’elle découvre qu’il ne lui reste que quelques heures à vivre. Après avoir découvert qu’elle a été empoisonnée de manière irréversible, l’impitoyable agent criminel connu sous le nom de Kate a moins de 24 heures pour se venger de ses ennemis et, ce faisant, noue un lien inattendu avec la fille de l’une de ses anciennes victimes. Avec si peu de temps pour exercer sa vengeance, Kate promet d’être une sortie d’action non-stop, emballant tous les combats au poing et les fusillades que vous pourriez souhaiter.

Dirigé par The Huntsman: Winter’s War’s Cédric Nicolas-Troyan et écrit par Umair Aleem, Kate met en vedette Woody Harrelson, Michiel Huisman, Tadanobu Asano, Jun Kunimura, Miyavi, Miku Martineau et Kazuya Tanabe aux côtés de Mary Elizabeth Winstead, et sonne comme un autre exemple de l’évasion en streaming parfaite et pleine d’action dans laquelle Netflix s’est spécialisé ces derniers temps .

« Kate est un assassin impitoyable qui travaille à Tokyo, et elle est empoisonnée », a révélé Winstead à propos de son personnage dans une récente interview. « Elle découvre qu’elle a 24 heures à vivre avant que le poison ne la tue, alors elle se lance dans une mission pour découvrir qui l’a empoisonnée et les tuer avant qu’elle ne meure. En chemin, elle tisse ce lien avec cette adolescente nommée Ani (Miku Martineau), et ils finissent par entreprendre cette mission ensemble. C’est une histoire d’assassin sincère et brutale ! »

Mary Elizabeth Winstead n’est pas étrangère au genre des films d’action, ayant joué dans des films comme Quentin Tarantino Preuve de la mort, Die Hard suite Vivre libre ou mourir dur aux côtés de Bruce Willis, Edgar Wright’s Scott Pilgrim vs le monde, et 2019 Homme Gémeaux, qui l’a vue affronter un clone assassin de Will Smith. Winstead a également ajouté son nom au genre du film de bande dessinée, rejoignant l’univers de DC en tant qu’Helena Bertinelli AKA The Huntress, une justicière orpheline et membre du Oiseaux de proie aux côtés de Harley Quinn et Black Canary.

Mary Elizabeth Winstead pourrait frapper fort dans Kate, mais ce n’est que l’une des nombreuses sorties d’action qui seront présentées en première sur le géant du streaming dans un avenir proche, à la suite de Extraction, La Vieille Garde, et le film de braquage de zombies Armée des morts, qui devraient tous recevoir des suites. Jason Momoa dirigera bientôt sa propre mission de vengeance dans le prochain Gentille fille, qui trouve le Aquaman incarnez un homme ordinaire hanté par la mort qui doit protéger sa fille après avoir tenté sa propre vengeance. Netflix fera également ses débuts Avis rouge avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot, Beckett avec John David Washington et Alicia Vikander, et a récemment déclenché le retour de Jean-Claude Van Damme dans Le dernier mercenaire.

Kate est prévu pour être publié le 10 septembre 2021 par Netflix, et a récemment reçu une cote R grâce à une « violence et un langage sanglants forts tout au long ». C’est parfait.

Sujets : Kate, Netflix