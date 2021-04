Bande-annonce de ‘Jupiter’s Legacy’, la série de super-héros avec laquelle Netflix et Mark Millar veulent révolutionner le genre

C’était facile à imaginer avec Mark Millar à bord (créateur des bandes dessinées après ‘Kick-Ass’ ou ‘Ultimates’, la reformulation des héros Marvel qui ont inspiré la cinématique Avengers), mais maintenant, avec une première bande-annonce spectaculaire, c’est dégager: L’ambition de cet «héritage de Jupiter» est très considérable. Il arrivera sur Netflix le 7 mai.

La série raconte, tout comme la bande dessinée de Millar et Frank Quitely dans laquelle elle est inspirée, comment les premiers super-héros que la Terre ait connus, l’Union, formée dans les années 1930, décident de passer le relais à leurs enfants après presque cent ans. Mais ses successeurs n’ont pas la conscience de leurs parents et sont des adolescents gâtés. À travers des miniséries et des suites successives, l’histoire de ces êtres super puissants a duré des décennies, même s’il faudra attendre pour la voir sur Netflix.

Mark Millar, rénovateur de genre par profession

Le scénariste écossais, suivant sa propre tradition, vend la série mieux que quiconque, et Il a dit d’elle que c’était un mélange de ‘The Avengers’, ‘The Godfather 2’ et ‘2001: A Space Odyssey’. Pour atteindre un tel objectif, Steven S. DeKnight est en charge du développement de la série, qui a déjà écrit la merveilleuse adaptation de «Daredevil» pour Netflix. Le showrunner sera Sang Kyu Kim.

Il faudra vérifier plus tard si la série répond aux attentes ou non, mais la vérité est que Mark Millar n’est pas à court de précédents. La plupart de son travail a consisté à démolir le concept classique des super-héros, avec une grande variété de tons et de styles, dans des créations telles que les « Ultimates » et « Kick-Ass » précités, mais aussi dans « Wanted » (qui avait une adaptation cinématographique très adoucie par rapport à son précédent), « Superior » ou une scène glorieuse devant l’un des les meilleures bandes dessinées du genre, le (ce oui) inadapté ‘The Authority’