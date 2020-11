Bande-annonce de Hwang dans SoulCalibur VI, DLC 13 du Season Pass 2

Bandai Namco annonce avec une bande-annonce l’arrivée du DLC 13 de Season Pass 2, et ce n’est ni plus ni moins que l’apparition de Hwang dans SoulCalibur VI.

Si dans Dragon Ball FighterZ l’ennemi Perfect Cell est le personnage «Plus beau à voir»Dans SoulCalibur, nous avons Hwang. Écoutez, ce n’est pas mon personnage préféré, mais sa maîtrise de l’épée et ses coups de pied en font un personnage très coloré. Peut-être l’un des plus perrones de l’équipe de joueurs.

L’arrivée de Hwang à SoulCalibur VI Je ne m’y attendais pas. Et bien qu’il s’agisse d’un DLC payant disponible séparément ou avec Season Pass 2, l’annonce m’a fait sourire. Hwang est un personnage qui n’est pas apparu sur la liste depuis le Dreamcast SoulCalibur. D’accord, dans SoulCalibur II, un jeu vidéo sorti sur PlayStation 2, Xbox et Gamecube, nous en avions un appelé Assassin avec son style, mais si je me souviens bien, il n’avait pas d’histoire. Et aucune mention de Hwang.

Le témoin est passé à un autre personnage. Hwang a disparu et Bandai Namco a sorti de sa manche un jeune homme nommé Hong Yunsung. Son style était similaire. Ils utilisaient la même arme (appelée Dao) mais leurs mouvements étaient différents. Maintenant, le vrai Hwang revient, et une autre chose qui m’excite, c’est qu’ils n’ont pas enlevé l’emprise dans laquelle il donne un coup de pied au visage du personnage comme une bête comme si c’était Son Goku lui-même.

Season Pass 2 terminé

Avec cela, il y aurait les quatre personnages attendus du Season Pass 2. Je vous rappelle que l’un des personnages disponibles est Haohmaru, samouraï de Samurai Shodown, qui vient en tant qu’invité. SoulCalibur VI a également d’autres invités. Dans le modèle ou la liste de base, nous avons Geralt de Rivia de The Witcher 3 et le Season Pass 1 à 2B de Nier: Automata.

Mais maintenant, dans Season Pass 2, il y a aussi des nouvelles pour l’éditeur de personnage. Avez-vous vu Paul Phoenix et King de Tekken? Ce ne sont pas des personnages, sinon des skins que l’on peut faire. Depuis qu’il est né dans SoulCalibur III, l’éditeur de personnages de ce jeu est l’une des choses les plus merveilleuses au monde. Chaque jeu vidéo de combat devrait l’avoir.

SoulCalibur VI est un jeu vidéo de combat d’armes disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC Master Race.