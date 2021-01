Bande-annonce de Hitman III VR avec des scènes et des moments de toute la trilogie

L’ensemble de la trilogie IO Interactive sera disponible en réalité virtuelle, comme le montre la nouvelle bande-annonce Hitman III VR.

Il y a des jeux qui doivent être appréciés en réalité virtuelle. Ce n’est pas une longue liste que nous avons pour l’instant, mais petit à petit elle se construit avec des titres comme celui-ci. IO Interactive nous surprend agréablement avec une nouvelle bande-annonce pour Hitman III VR qui ne nous montre pas seulement des images du dernier jeu dans la nouvelle réalité. Il y a des scènes, des lieux et des moments spéciaux toute la trilogie ici emballé.

Dans la nouvelle vidéo officielle du jeu vidéo, certaines des meilleures cartes de la trilogie sont présentées. Paris, Sapienza, Hokkaido et Haven Island ce seront des endroits où l’on pourra vivre dans la peau de l’agent 47. Il est indifférent si l’on veut jouer furtivement ou en se jetant sur des ennemis avec des armes levées. En fait, ce dernier mode sera plus facile et plus possible que jamais grâce à la précision que nous donne la réalité virtuelle et pour pouvoir tout vivre à la première personne, chaque fois que nous le pouvons avec la pression.

Cette bande-annonce de Hitman III VR ne provient pas d’un jeu séparé, mais d’un mode complètement gratuit déjà ajouté dans le titre. Si nous avons accès aux cartes des première et deuxième tranches nous pouvons profiter de l’expérience complète sans payer un centime de plus. Nous n’aurons besoin que du PS VR, ou en cas de lecture sur PC, des lunettes de réalité virtuelle adaptées. Toutes les cartes peuvent être jouées à la première personne avec cette nouvelle perspective.

Le troisième et dernier volet de la saga World of Assassination arrive sur PC, PS4 et Xbox One 21 janvier prochain. Cela mettra fin à l’histoire qui a mis l’agent 47 et Diana Burnwood qui construisent depuis le lancement de la tranche Hitman (2016). Cela signifiera également un arrêt complet pour IO Interactive avant de se lancer dans de nouveaux projets comme le prochain jeu vidéo James Bond.