Bande-annonce de He’s All That: Addison Rae et Tanner Buchanan donnent une tournure à Teen Classic

La remorque pour Il est tout ça est enfin arrivé. La chanteuse et influenceuse des médias sociaux Addison Rae s’apprête à éteindre son téléphone et à passer derrière un écran plus grand. C’est vrai, elle se dirige vers Netflix ! Aujourd’hui, nous avons le premier aperçu officiel de ce remaniement d’un classique de la comédie pour adolescents avec la première affiche.

Dans ce qui est décrit comme un revers Elle est tout ça, Il est tout ça suit l’influenceur des médias sociaux Padgett Sawyer, joué par un influenceur social réel Addison Rae, alors qu’elle traverse un désastre complet et total d’une rupture. Pour certains, les ruptures sont rapides et faciles, mais pour la fille populaire Padgett Sawyer, son monde est sur le point de basculer. Après avoir surpris son petit ami Rock Star au cours d’une liaison sur les réseaux sociaux en direct, sa vie est instantanément bouleversée. Alors que sa popularité diminue, Padgett élabore un plan pour reconquérir Internet, et pour ce faire, elle devra trouver un nouveau petit ami et le transformer en Prom King.

Le tag officiel d’IMDB pour Il est tout ça se lit comme suit : « Une adolescente entreprend de donner à un camarade de classe nébuleux le relooking ultime du lycée. Un remake mis à jour du film de 1999, Elle est tout ça. »

Il est tout ça sera dirigé par Mark Waters. Vous vous souvenez peut-être de lui dans des films comme 500 jours d’été, Horrible vendredi (2003) et Méchantes filles. Il a été écrit par Rosalind Wiseman et Tina Fay, toutes deux connues pour avoir créé Méchantes filles le film et la comédie musicale.

Il est tout ça met en vedette Tiktoker et l’influenceur des médias sociaux Addison Rae, Elle est tout ça alun Rachel Leigh Cook, Cobra Kai éclater Tanneur Buchanan, Madison Pettit de Disney Channel La vie avec les garçons, et aussi de Disney Channel Peyton Meyer de Fille rencontre le monde. Il est tout ça devrait sortir sur Netflix le 27 août 2021. Avec l’équipe et le casting de la centrale, les prédictions sont déjà que ce sera la prochaine grande comédie romantique pour adolescents de Netflix en compétition avec le Je n’ai jamais trilogie et La trilogie de la cabine du baiser.

À chaque redémarrage, vous vous posez une question : en quoi ce film sera-t-il différent de l’original ? Tout d’abord, il semble que ses petites amies seront celles qui trouveront à Padgett Sawyer un nouvel intérêt amoureux, mais la bande-annonce laisse entendre qu’il y a plus à l’histoire. Le voyage de Padgett pour ramener sa renommée est pris dans une direction différente de celle qu’elle laisse entendre. Au fur et à mesure que la bande-annonce du film avance, elle révèle qu’elle entreprend un voyage d’exploration de soi pour découvrir qui elle est et qui elle aimera ou n’aimera pas.

Plus tôt dans la journée, Addison Rae s’est rendue sur les réseaux sociaux pour parler de son enthousiasme pour la sortie de la bande-annonce. Elle poursuit en écrivant: « IL EST TOUT CE BANDE-ANNONCE. BIEN, LA VOICI !! La bande-annonce officielle de @HesAllThatMovie !! Honnêtement, je ne sais pas comment expliquer. Ce que je ressens en regardant ça. Je veux dire un spécial merci à Mark Waters et R Lee Fleming Jr, Netfli, Miramar, tous les producteurs, mes co-stars incroyablement talentueuses et toutes les personnes de la production qui ont aidé à donner vie à ce film. 17 août uniquement sur @Netflix !! # hesalltahtnetflix. » Vous pouvez vérifier l’affiche et la publication sur les réseaux sociaux d’Addison Rae ici. Le film arrive sur Netflix à partir du 27 août, donc pas trop longtemps à partir de maintenant.

