Bande-annonce de Hellblade 2 de l’E3 2021, version du réalisateur

Microsoft présente Bande-annonce Hellblade 2 de l’E3 2021 à travers un panel à la foire de Los Angeles.

Microsoft a prolongé sa présentation avec un nouveau streaming élargissant sa conférence, où il a également montré le Bande-annonce Hellblade 2 de l’E3 2021 avec de nouvelles images. La suite de l’excellent Hellblade : Senua’s Sacrifice, un jeu vidéo dans lequel une guerrière écossaise atteinte de schizophrénie a affronté les horreurs de son esprit pour retrouver la vie de son bien-aimé des griffes de l’enfer. Cela a été, sans aucun doute, l’une des grandes joies de cet E3 de 2021.

Dans une petite fraction de la conférence, Tameem Antoniades, leader de Ninja Theory, l’équipe derrière cette saga, est apparu présentant un aperçu qui montrait, entre autres, de brefs fragments de gameplay, l’immense puissance technique de ce travail et divers enregistrements derrière le caméras, avec des vidéos de capture de mouvement du jeu vidéo, par exemple, ou l’entraînement au combat de deux ans auquel Melina Juergens, l’actrice qui incarne le protagoniste, a dû faire face pour ce nouveau chapitre de la saga.

Vous pouvez regarder la présentation et la bande-annonce de Tameem, avec les nouvelles images présentées à la Xbox Extended Conference, ici

Rejoignez-moi dans ce voyage à travers les vallées de la désolation

Présenté pour la première fois aux Game Awards 2019 avec une bande-annonce mystérieuse, sombre et extrêmement puissante, ce nouveau Hellblade sera une suite non directe du premier, racontant une histoire uniquement liée aux événements de son prédécesseur par ses personnages, mais pas par l’intrigue. Nous savons que, cette fois, l’histoire se déroulera en Islande plutôt que dans les terres sombres de Hel, mais il reste à révéler si elle décrira une autre maladie mentale ou si elle recréera les horreurs de la schizophrénie comme dans la précédente. , bien que tout indique oui, comme le suggère Senua dans cette phrase de cette nouvelle bande-annonce qui dit « … Mais je vais vous montrer ce qu’il y a derrière mes yeux. »

Le Hellblade original brisait déjà les moules par sa profondeur, un bon travail quand il s’agit de proposer une œuvre avec un discours pertinent sur le deuil et la maladie mentale, et de renverser totalement tant de clichés auxquels nous sommes trop habitués (comme le classique « Prince entreprend une aventure pour sauver la princesse », par exemple), alors tout semble nous faire face à une nouvelle œuvre avec la même transcendance, mais encore plus grande et plus puissante.

Hellblade II: Senua’s Saga sera exclusif aux PC, Xbox Series X et Xbox Series S et n’a pas encore de date de sortie.