Bande-annonce de « Godzilla vs. Kong »a des fans qui choisissent leur camp

La première bande-annonce de « Godzilla Vs Kong » a enfin fait ses débuts et les fans choisissent leur camp. Godzilla contre Kong arrive au cinéma et à HBO Max ce Mars Après avoir changé sa date de sortie à plusieurs reprises, les fans anticipent la bande depuis un certain temps.

Il y avait des questions sur la façon dont les deux allaient se battre en premier lieu étant donné les différences de taille et de puissance apparemment transmises à travers « Kong: Skull Island » et « Godzilla: le roi des monstres », et la première bande-annonce a mis ces questions sur la table pour les fans.

Cela a fait beaucoup de bruit car maintenant les fans choisissent fébrilement côtés en choisissant qui, selon eux, gagnera dans le combat éventuel entre Godzilla et Kong.

Chaque Titan apporte ses propres avantages et inconvénients au combat lui-même, mais l’avancée semble mettre les deux sur un pied d’égalité les fans reviennent sur toute la franchise pour choisir leur gagnant.

«Godzilla contre Kong» sera en première le 26 mars 2021 aux États-Unis bientôt pour le cinémas et HBO Max.