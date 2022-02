Bande-annonce de Father Stu: Mark Wahlberg s’est engagé à raconter la véritable histoire d’un boxeur devenu prêtre

Le combattant la star Mark Wahlberg est de retour sur le ring dans la première bande-annonce du prochain biopic de Sony Père Stu. Publié par Sony Pictures Entertainment, le film montre à nouveau Wahlberg en forme de combat, alors qu’il subit une transformation majeure dans le récit du boxeur devenu prêtre, le père Stuart Long – une histoire vraie qui est si pleine de drame et de rédemption qu’elle est pratiquement taillé sur mesure pour une adaptation sur grand écran.

Père Stu a été décrit comme un drame honnête, drôle et finalement édifiant sur une âme perdue qui trouve son but dans un endroit des plus inattendus. Lorsqu’une blessure met fin à sa carrière de boxeur amateur, Stuart Long (Mark Wahlberg) déménage à Los Angeles en rêvant de célébrité. Alors qu’il était employé de supermarché, il rencontre Carmen (Teresa Ruiz), une enseignante catholique de l’école du dimanche qui semble immunisée contre son charme de mauvais garçon. Déterminé à la séduire, l’agnostique de longue date commence à aller à l’église pour l’impressionner. Mais survivre à un terrible accident de moto le laisse se demander s’il peut utiliser sa seconde chance pour aider les autres à trouver leur chemin, ce qui le conduit à la surprise de réaliser qu’il est censé être un prêtre catholique. Malgré une crise sanitaire dévastatrice et le scepticisme des responsables de l’Église et de ses parents séparés (Mel Gibson et Jacki Weaver), Stu poursuit sa vocation avec courage et compassion, inspirant non seulement ses proches, mais d’innombrables autres en cours de route.

Écrit pour le cinéma et réalisé par Rosalind Ross, Père Stu a amassé un casting extrêmement impressionnant, qui comprend le nominé aux Oscars® Mark Wahlberg (meilleur acteur dans un second rôle, Les défunts2006) dans le rôle de Father Stu, aux côtés de Mel Gibson, lauréat d’un Oscar® (meilleur réalisateur, Un cœur brave1995), nominée aux Oscars® Jacki Weaver (Meilleur acteur dans un second rôle, Livre de jeu Silver Linings2012) et Teresa Ruiz (Narcos). Le film est produit par Mark Wahlberg, Stephen Levinson et Jordon Foss et produit par Miky Lee, Colleen Camp, Rosalind Ross, Patrick Peach et Tony Grazia.

Cette première bande-annonce nous donne un aperçu des différentes transformations que va subir Mark Wahlberg afin de dépeindre les différentes étapes de la vie de Père Stu. Les acteurs transformant leur corps pour des rôles n’ont rien de nouveau, mais il est assez frappant de voir l’acteur habituellement ab-sportif avoir l’air si différent. Le père Stu est en quelque sorte un projet passionné pour Mark Wahlberg, et clairement, l’acteur s’est engagé à donner vie à l’histoire vraie du mieux qu’il peut.





Wahlberg a précédemment révélé quelques détails sur la façon dont il a réalisé son nouveau look, optant pour une approche simple. Wahlberg aspirait à prendre 30 livres en six semaines, l’acteur révélant qu’il y parviendrait en dégustant « une pépite de poulet de 20 pièces et des ailes chaudes de 20 pièces de Kentucky Fried Chicken avec un pack de six bières ». Il convient de noter que Wahlberg l’a dit avec un sourire ironique et a probablement été consulté tout au long du processus, les prothèses aidant à transformer Mark Wahlberg en père Stuart Long.

