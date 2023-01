Bande-annonce de Daisy Jones et les six

Le nouveau spectacle, Daisy Jones & The Six, suit un groupe de rock des années 70 avec une musique originale pour Prime Video.

Daisy Jones & The Six Trailer a des fans qui se lancent dans le groupe fictif des années 70

Daisy Jones et les six est une série limitée très attendue produite par Reese Witherspoon qui raconte l’histoire d’un groupe de rock fictif des années 1970 qui ne devient célèbre que pour imploser à l’apogée de ses pouvoirs. La bande-annonce donne un aperçu de l’ascension du groupe vers la gloire, de la prise de route et du studio d’enregistrement à l’envahissement par les fans. Cependant, les choses commencent à s’effondrer, conduisant à la disparition éventuelle du groupe. Le teaser contient également un extrait de « Regret Me », l’une des 24 chansons originales écrites exclusivement pour la série et enregistrées par le casting. La musique originale sera publiée par Atlantic Records lors du déploiement de la série, avec de nouveaux épisodes publiés tous les vendredis jusqu’au 24 mars.

Daisy Jones et les six est basé sur le roman à succès de Taylor Jenkins Reid et devrait être présenté en première sur Prime Video le 3 mars. La bande-annonce officielle de la série a récemment été publiée, offrant aux fans un premier aperçu de l’histoire et de la distribution talentueuse vivre.

Daisy Jones et les six met en vedette Riley Keough dans le rôle de Daisy Jones, une jeune et talentueuse chanteuse qui rejoint le groupe établi The Six, dirigé par Billy Dunne (joué par Sam Claflin). Alors que le groupe commence à devenir une superstar, les tensions montent entre Daisy et Billy, et le groupe finit par se séparer.

Daisy Jones et les six explore les raisons de l’implosion du groupe, qui n’est partagée que des décennies plus tard.





Daisy Jones & The Six présente un casting étoilé et une équipe créative

Daisy Jones et les six met également en vedette Camila Morrone (Mickey et l’ours), Will Harrison (Les nouveaux mutants), Suki Waterhouse (Le mauvais lot), Josh Whitehouse (Les Messieurs), Sébastien Chacon (Le bon endroit), Nabiyah Be (Luc Cage), Tom Wright (The Walking Dead). Le casting offre une gamme variée de talents et d’expériences, chaque acteur apportant des capacités uniques à la série. L’actrice principale Riley Keough est connue pour ses rôles dans Mad Max: Fury Roadet L’expérience de la petite amietandis que Sam Claflin est devenu un visage familier à Hollywood avec ses rôles dans le Jeux de la faim série de films et À la dérive.

La série est produite par Reese Witherspoon et Lauren Neustadter pour Hello Sunshine et Brad Mendelsohn pour Circle of Confusion. Scott Neustadter et Michael H. Weber ont créé la série, avec la production de Jenkins Reid. Scott Neustadter est également producteur exécutif et co-présentateur de l’émission avec Will Graham, qui est également producteur exécutif.

Daisy Jones et les six est le premier des romans à succès de Jenkins Reid à être adapté à l’écran. Ses autres romans à succès, tels que Les sept maris d’Evelyn Hugo, Un vrai amouret Montée de Malibudevraient également être adaptés à l’écran.