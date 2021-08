Bande-annonce de Cry Macho : Clint Eastwood est une star de rodéo délavée dans un voyage inattendu

Les premières images viennent de sortir pour le nouveau western de Clint Eastwood pleurer macho. Après avoir vu la bande-annonce, vous savez que ce sera un autre succès. Clint Eastwood face à un jeune adolescent en difficulté qui doit à contrecœur demander l’aide du vieil homme pour le faire sortir clandestinement du Mexique. Ajoutez une cuillerée de Dwight Yoakum et vous obtenez une recette pour une histoire de rédemption émouvante, tendre mais difficile pour un vieil homme et une seconde chance pour un jeune.

Le synopsis officiel de Warner Bros. se lit comme suit : « D’après le livre, pleurer macho étoiles Clint Eastwood en tant que star du rodéo et éleveur de chevaux échoué qui, en 1978, prend le travail d’un ex-patron pour ramener le jeune fils de l’homme à la maison et loin de sa mère alcoolique. Traversant le Mexique rural sur le chemin du retour au Texas, le couple improbable fait face à un voyage inattendu et difficile, au cours duquel le cavalier fatigué du monde peut trouver son propre sens de la rédemption en enseignant au garçon ce que signifie être un homme bon. »

La bande-annonce nous montre tout ce que nous devons voir pour savoir que le jumelage de Clint Eastwood avec le nouveau venu Eduardo Minett ne fait que cliquer. Sur le chemin du retour à l’abri d’une situation dangereuse au Mexique, Mike Milo (Eastwood) raconte l’histoire de sa vie à un enfant punk qui est sur le point de prendre la même mauvaise route que son contrebandier/sauveteur. Ils font leur road trip sans encombre. Je plaisante, bien sûr, les problèmes arrivent à chaque tournant. Ajoutez qu’ils voyagent avec un coq nommé Macho, ils ont bien assez à affronter.

Eastwood essaie de faire décoller ce film depuis 1988. Des noms comme Arnold Schwarzenegger, Pierce Brosnan et Burt Lancaster ont été associés à différents moments. Mais cela semblait mort dans l’eau en 2003, lorsqu’une adaptation a été annoncée avec Al Ruddy à la production et Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal. Après avoir reporté le tournage en raison du mandat de Schwarzenegger en tant que gouverneur de Californie, la production a été annulée en 2011 suite aux révélations d’un scandale le concernant.

Entrant dans sa septième décennie d’acteur, il a présenté le roman du même nom de N. Richard Nash à un public qui, selon lui, aime toujours l’art de l’histoire. Et que pense-t-il d’être macho ? « ‘Macho’ était un mot à la mode dans les années 1980. Tout le monde était un peu dedans, ce qui est macho et ce qui ne l’est pas. Je ne sais vraiment pas ce qu’est le macho. Je n’ai jamais compris. Est-ce que ça veut dire quelqu’un qui se pavane exsudant de la testostérone ? Et ouvre la porte à coups de pied et sprinte dans la rue ? Ou fait des sauts à la main ou autre chose ? Ou est-ce que le macho est une chose calme basée sur votre sécurité. Je me souviens avoir serré la main de Rocky Marciano. Il était doux, il ne l’a pas fait serrez votre main. Et il avait une voix haute. Mais il pouvait renverser les gens, c’était une évidence. C’est macho. Muhammad Ali est le même. Si vous lui parliez dans sa jeunesse, il parlait doucement. Il n’était pas renversant des chaises. Je pense que certaines des personnes les plus machos sont les plus douces. «

pleurer macho met également en vedette Dwight Yoakam, Eduardo Minett (dans son premier long métrage), Natalia Traven, . Alexandra Ruddy et Ana Rey. pleurer macho sortira en salles et sur HBO Max le 17 septembre et sera disponible en streaming pendant 31 jours après sa sortie.

Sujets : pleurer macho