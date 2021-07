Bande-annonce de Crime Story : la star de Jaws, Richard Dreyfuss, devient Liam Neeson

Richard Dreyfuss, lauréat d’un Oscar, est un homme, tout vengeur dans la nouvelle bande-annonce du prochain thriller de Paramount Une histoire de crime. Tout comme Liam Neeson avant lui, Dreyfuss s’avérera être une menace inattendue alors qu’il se fraye un chemin à travers les méchants assez stupides pour se frayer un chemin dans sa vie désormais paisible.

L’ère de la star d’action âgée se poursuit dans Une histoire de crime, qui est dirigé par Mâchoires et La fille au revoir Star Richard Dreyfuss en tant qu’ex-chef de la mafia et tueur à gages Ben Myers, qui est la cible d’un cambriolage à domicile. Comme vous pouvez vous y attendre, c’est une grosse erreur, et Myers décide de retirer ses compétences particulières de sa retraite, de se faire justice lui-même et de se lancer dans un déchaînement mortel de vengeance. Mais avec sa famille dans la ligne de mire, Myers doit enfin faire face aux conséquences de son sombre passé dans ce thriller policier bourré d’action du réalisateur Adam Lipsius.

Le casting de soutien aux côtés de Dreyfuss est un autre lauréat d’un Oscar Mira Sorvino comme la fille de Ben Myers, ainsi que Éclair noir la star Cress Williams, Identité Pruitt Taylor Vince, Loki la star Derek Russo, Magic Mike XXL la star Haviland Stillwell, et Les Purges Andréa Frankle.

Alors que le titre n’a aucun semblant de quoi que ce soit qui pourrait être appelé inspiration, et l’intrigue sonne aussi emporte-pièce que possible, Une histoire de crime ressemble néanmoins à une tranche passionnante d’évasion de film d’action. Si Pris a prouvé quelque chose, c’est que mettre un acteur extrêmement talentueux au centre d’une intrigue standard peut parfois aboutir à la perfection du thriller d’action, élevant ce qui devrait être un film B oubliable à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus. Est-ce que ce sera le cas avec Une histoire de crime reste à voir, mais la vue de Richard Dreyfuss, 73 ans, torturant et envoyant des hommes de main sans nom sera sûrement quelque chose à voir.

Dreyfuss est bien sûr connu pour ses rôles marquants dans des classiques du cinéma tels que Jaws, Rencontres du troisième type, Graffiti américain et pour sa performance primée aux Oscars dans The Goodbye Girl en 1977, une comédie dramatique romantique centrée sur un étrange trio : un acteur en difficulté qui a sous-loué un appartement à Manhattan à un ami, l’occupant actuel (l’ex-petite amie de son ami, qui a vient d’être abandonnée) et sa jeune fille précoce.

Dreyfuss a été assez occupé ces dernières années, avec des rôles comme Club de lecture, La sortie action de Netflix Polaire, et comédie Le dernier rire aux côtés de Chevy Chase, ainsi que Bernie Madoff dans la série limitée ABC, Madoff.

Dreyfuss a plusieurs projets en cours en dehors de craquer des crânes et de prendre des noms dans Une histoire de crime, y compris la comédie Tuer Winston Jones; l’ouest Meurtre à Emigrant Gulch; le drame Nate & Al qui suit Al Kaplan et sa bande de survivants de l’Holocauste sarcastiques alors qu’ils complotent pour kidnapper le criminel de guerre nazi avant qu’il ne soit expulsé ; et le film d’action Chacun d’entre eux. Une histoire de crime sera disponible en salles, en numérique et à la demande à partir du 13 août 2021.

