Bande-annonce de Copshop : Gerard Butler contre. Frank Grillo dans le thriller d’action sauvage de Joe Carnahan

C’est une extravagance d’action à couper le souffle dans la première bande-annonce de Copshop, alors que les hommes durs d’Hollywood, Gerard Butler et Frank Grillo, s’affrontent. Les deux acteurs se sont taillé une carrière dans la réalisation de films d’action explosifs sans vergogne, et réunir le duo pour la première fois semble avoir abouti à quelque chose d’assez sauvage.

Hurlant à travers le désert du Nevada dans une Crown Vic criblée de balles, l’escroc rusé Teddy Murretto (Franck Grillo) élabore un plan désespéré pour se cacher du tueur à gages mortel Bob Viddick (Gerard Butler): Il frappe l’officier recrue Valerie Young (Alexis Louder) pour se faire arrêter et enfermer dans un poste de police d’une petite ville. Mais la prison ne peut pas protéger Murretto longtemps. Viddick prépare son propre chemin vers la détention, attendant son temps dans une cellule voisine jusqu’à ce qu’il puisse terminer sa mission. Lorsque l’arrivée d’un assassin concurrent (Toby Huss) déclenche un chaos total, les menaces croissantes obligent Viddick à faire preuve de créativité s’il veut terminer le travail et échapper à la situation explosive.

Avec Gérard Butler comme Viddick, un tueur à gages professionnel et Frank Grillo comme Teddy, un escroc, Copshop semble être plein de personnages ridicules, d’écrans de titre vibrants et de séquences d’action bruyantes, qui, espérons-le, se réuniront tous et donneront ainsi le type parfait de défouler d’action de style B-film. Grâce à la présence à la fois de Butler et de Grillo, le grain grisonnant exposé offrira sans aucun doute un gros sandwich aux jointures rempli de testostérone aux visages des fans de films d’action du monde entier.

Dirigé par le réalisateur de Grey Joe Carnahan, Copshop a subi plusieurs réécritures au fil des ans, Kurt McLeod écrivant le scénario original, basé sur une histoire de McLeod et Mark Williams. Carnahan est quant à lui à l’origine du repêchage le plus récent. Avec Alexis Louder dans le rôle de Harper, un policier recrue, Toby Huss dans celui d’Anthony Lamb, un gangster, Ryan O’Nan dans celui de Huber et Kaiwi Lyman-Mersereau dans celui de Barnes.

Joe Carnahan et Frank Grillo ont discuté du projet dans le passé, le couple ayant déclaré dans une déclaration commune; « Nous pensons que c’est un film qui peut jouer gros dans le monde mais être fait de manière raisonnable, et nous sommes toujours à la recherche de ce type de » genre élevé « où l’écriture conduit vraiment l’action et le drame. Nous ne pourrions pas non plus être plus heureux de avoir quelqu’un avec le pouvoir au box-office de Gerard Butler comme partenaire criminel dans ce film. »

En plus de mâcher délicieusement le paysage dans Copshop, Gerard Butler a plusieurs grands films d’action en préparation, y compris des suites à la fois au L’Olympe est tombé franchise, et pour le thriller policier graveleux de 2018 repaire de voleurs. Butler devrait également revenir dans le monde post-apocalyptique de Groenland dans la suite à venir Greenland: Migration, qui verra la famille Garrity quitter la sécurité du bunker et se lancer dans un voyage périlleux à travers les friches gelées décimées de l’Europe pour trouver une nouvelle maison.

Quant à Grillo, qui est devenu bien connu pour des rôles dans des La purge : l’anarchie et guerrier, lui aussi continuera à porter le drapeau du cinéma d’action avec des personnalités comme La passerelle, Un jour pour mourir, et MIA. Copshop devrait sortir aux États-Unis par Open Road Films le 17 septembre 2021.

Sujets : Copshop