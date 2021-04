Bande-annonce de comparaison de l’édition légendaire de Mass Effect

La nouvelle bande-annonce comparative de Mass Effect Legendary Edition nous montre à quel point les années se sont bien passées pour la trilogie.

Il ne reste presque plus de temps pour revenir embarquer avec Shepard et son équipage dans l’une des meilleures odyssées spatiales jamais vécues dans un jeu vidéo. Si comme moi vous avez hâte de revenir dans ce grand univers, vous pouvez animer l’attente avec le récent Bande-annonce comparative pour Mass Effect Legendary Edition.

EA et Bioware ne veulent pas que nous oublions l’une des meilleures sagas qui soit née mère. Pour cette raison, et au rythme du thème épique de Suicide Mission tiré directement du deuxième opus, ils nous montrent plusieurs des changements les plus notoires que nous allons trouver dans cette remasterisation. Vous pouvez voir la liste complète à partir de ce lien.

Bien que vu comme vu, et en dépit d’être un simple remaster, le travail effectué est tel qu’il ressemble plus à un remake. Il suffit de regarder la vidéo comparative que la société a publiée pour se rendre compte de ce fait.

Selon les données partagées par ses développeurs, jusqu’à plus de 30000 textures uniques ont été mises à jour, un éclairage dynamique a été mis en œuvre et l’apparence de la peau, des cheveux et des yeux des personnages a été améliorée. De même, les ombres, l’éclairage et les effets de particules ont été améliorés.

Et ce n’est pas tout, les scènes cinématiques ont également été entièrement retravaillées, également prétraitées en 4K. Préparez-vous pour les moments les plus spectaculaires.

Nous vous rappelons également que son gameplay a été modifié pour conserver une plus grande cohérence tout au long de la trilogie. Ceci est particulièrement visible dans la première tranche. Vous pouvez en savoir plus ici.

Mass Effect Legendary Edition sera mis en vente le 14 mai prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, permettant de jouer sur des consoles de nouvelle génération grâce à la rétrocompatibilité.

Allons-y!