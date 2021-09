Bande-annonce de Christmas Freak: la célébration sans fin de Rudy de Noël devient un peu effrayante

Gravitas Ventures vient de sortir la première bande-annonce de leur comédie sirupeuse et effrayante de Kris Kringley Monstre de Noël. On nous présente Rudy, un homme d’âge moyen comptant sur sa célébration de Noël chaque jour apportera le retour de son père qui est sorti pour un paquet de cigarettes il y a 30 Noël. Je peux déjà dire que ce sera l’un de mes incontournables de vacances.

« Noël ne vient qu’une fois par an. Mais pour Rudy, chaque jour est Noël. Et chaque jour est parfait. Parce que Noël est parfait. C’est du moins ce que se dit Rudy. » Notre homme Rudy a besoin d’un coup de pouce pour sortir de son ornière de 30 ans. Sa communauté ne sait pas par où commencer. Puis il rencontre Clarice. Pour vous les novices, c’est le nom de la copine de Rudolph le renne au nez rouge qui se prend pour CUUUUTE ! Le synopsis officiellement long se lit comme suit.

« Noël est la plus grande réussite de l’histoire de l’humanité. Mais lorsque le père de Rudy a quitté la maison le jour de Noël il y a 30 ans, Rudy promet de refaire Noël tous les jours jusqu’au retour de son père. 30 ans plus tard, Rudy fête toujours Noël tous les jours. Et malgré toute la joie de Noël, Rudy n’a toujours pas de père, pas d’avenir et pas d’amis. Mais Rudy est sûr que Noël fait ressortir le meilleur de nous tous. Clarice, sa collègue au centre de vie assistée Moonracer, pense que Rudy est mignon. «

« Clarice est aussi un peu excentrique. Seul et désespéré pour des amis, Rudy fantasme qu’il est cool comme le gars qu’il voit toujours dans le train. Un jour, le gars cool laisse tomber son écharpe et Rudy le ramasse. Il se convainc l’écharpe le rend magiquement cool aussi alors il décide d’organiser une fête de Noël (même si c’est vraiment la Saint-Valentin). Une rencontre fortuite avec le gars cool du train emmène Rudy dans un voyage fou à travers son obsession pour Noël et la perte de son père – et comment la plus grande réussite de l’histoire de l’humanité n’est rien à célébrer sans quelqu’un avec qui la célébrer. »

Je suis dedans! Monstre de Noël étoiles Sean Marlow comme Rudy Rotnase (Red Nose en allemand. Drôle.), Amy Hagan comme Clarice Fawn (Ces gars-là me comprennent), Christian Wilson (Cochon) en tant que M. McLovin, Gemma Bulos en tant que mère de Rudy et David Basila en tant que Mickey Bumble. Écrit et réalisé par Sean Brown que vous connaissez peut-être de Strictement professionnel environ 3 femmes riches, Suzanne, Gloria et Titsy, qui s’ennuient et ne sont pas satisfaites. Ils élaborent un plan pour embaucher de jeunes gigolos pour pimenter leur vie. Pour garder les choses sur une base « strictement professionnelle », les femmes acceptent d’échanger régulièrement des gigolos pour ne pas s’attacher. Mais malgré tous leurs efforts, des relations se forment. Ce qui se passera ensuite fera vibrer Vista Avenue pendant des mois.

Accrochez ce gui, attrapez vos cannes de bonbon, allumez ces lumières scintillantes, n’oubliez pas de faire cuire les biscuits et ne vous inquiétez pas pour vos voisins inquiets, Monstre de Noël sera en streaming et disponible en DVD le 5 octobre.