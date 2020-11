Bande-annonce de ‘Chaos Walking’: action sur une autre planète du réalisateur de ‘Edge of Tomorrow’ avec Tom Holland et Daisy Riley

Dans un avenir pas trop lointain, un navire avec Viola (Daisy Ridley) à bord s’écrase sur la planète Todd (Tom Holland). La victime du naufrage spatial découvre que toutes les femmes du lieu ont disparu, et qu’il n’y a pas non plus d’intimité de pensées: « Noise » est une force qui rend visible les pensées des indigènes. Les deux devront survivre en s’adaptant à de nouvelles circonstances et à une relation qui semble impossible.

C’est l’intrigue derrière «Chaos Walking», une aventure sur une planète pleine de secrets réalisée par Doug Liman, qui a déjà signé «Edge of Tomorrow», «Jumper» et «The Bourne Identity – The Bourne Affair». Son cachet visuel, donc il laisse voir la bande-annonce, etC’est bien évident dans les poursuites effrénées où le film semble se structurer. Mads Mikkelsen (‘Hannibal’) accompagne les protagonistes des derniers ‘Spider-Man’ et ‘Star Wars’ dans ce film spectaculaire basé sur une trilogie de romans pour jeunes adultes de Patrick Ness.

