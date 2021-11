Bande-annonce de Billy the Kid : le hors-la-loi légendaire se retrouve dans le nouvel EPIX Western

EPIX a récemment publié une bande-annonce pour leur prochain spectacle intitulé Billy the kid. La série est inspirée de l’un des hors-la-loi les plus connus de l’histoire américaine. Un article de Collider compare le projet à venir à la série classique de HBO Bois morts. Les deux programmes présentent une palette de couleurs sépia, ainsi qu’un regard sombre sur le Far West. L’équipage pour Billy the kid comprend une personne ayant une expérience antérieure dans la fiction historique. Michael Hirst, qui a créé Les Tudors et Vikings, écrit le nouveau spectacle. Le premier a été inspiré par les relations entre Henri VIII et certaines de ses épouses. Ce dernier était basé sur les conflits de certains des vrais guerriers. Acteur Tom Blyth (Robin des Bois, Bénédiction) joue le rôle principal dans Billy the kid. Il y aura huit épisodes dans la première saison, et ils devraient durer une heure chacun. De nombreuses émissions récentes ont des saisons relativement courtes, et celle basée sur le criminel occidental ne fait pas exception.

Dans la vidéo, les téléspectateurs peuvent voir un cow-boy monter à cheval dans un saloon, tandis que son visage est hors de vue. Un personnage invisible, peut-être le père de Billy, explique qu’il ne faut jamais montrer du doigt un homme à moins d’avoir l’intention de le tuer. Lorsque le cavalier entre dans le bar, la voix off se termine. Une reprise d’une chanson du légendaire chanteur country Johnny Cash, intitulée Dieu va l’abattre, commence à jouer en arrière-plan. La bande-annonce se termine avec Blyth se tournant vers la caméra, avec une mise au point nette sur ses yeux.

Un synopsis de l’émission à venir explique comment c’est « Une aventure romantique épique basée sur la vie du célèbre hors-la-loi américain Billy the Kid (Blyth) également connu sous le nom de William H. Bonney – de ses humbles racines irlandaises à ses débuts en tant que cow-boy et flingueur à la frontière américaine, à son rôle central dans la guerre du comté de Lincoln et au-delà. Webber incarnera Jesse Evans, un autre hors-la-loi célèbre et chef du gang des Seven Rivers. Lorsqu’ils se rencontrent, Jesse a déjà embrassé une vie de criminel : voler magasins et vol de bétail. Billy est attiré par son caractère sauvage et téméraire et devient en quelque sorte le sosie de Billy – son moi de l’ombre, l’invitant à jamais du côté obscur de la vie. »

Billy the kid est désormais le septième projet greenlit pour le label MGM International Television Productions récemment créé, ainsi que la deuxième coproduction avec EPIX après la série d’horreur de science-fiction De. Le drame occidental va être distribué internationalement par MGM. EPIX a créé plusieurs nouveaux spectacles au cours des deux dernières années. Certains des plus grands succès de la chaîne sont Parrain de Harlem, qui met en vedette et est produit par l’acteur acclamé par la critique Forest Whitaker, avec Pennyworth, une émission d’espionnage sur la vie du célèbre majordome de Batman dans les premières années de son service à la famille Wayne. Ce dernier a conduit à un spin-off de bande dessinée publié par DC.

Billy the kid devrait actuellement sortir sur EPIX à un moment donné en 2022. Une date de sortie exacte n’a pas encore été annoncée au moment de la rédaction de cet article.





