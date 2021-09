Bande-annonce d’avertissement : la fin est proche dans le mystérieux thriller de science-fiction de Thomas Jane

Lionsgate vient de sortir la bande-annonce de son thriller de science-fiction Avertissement avec Thomas Jane. Il est décrit comme « le sens de la vie exploré à travers de multiples vies interconnectées dans un avenir proche. » J’ai regardé la bande-annonce plusieurs fois; il y a pas mal de choses à comprendre. Nous avons Jane dans l’espace, des astéroïdes menaçants se dirigent vers nous, des choses immortelles (?), Alexa en tant que Dieu, des visions dérangeantes, un contrôle mental, une sorte de compte à rebours apocalyptique, des anges de neige, de la danse et romance. Lancez-vous !

De même que Thomas Jeanne, le thriller de science-fiction met également en vedette Alex Pettyfer, Alice Eve, Annabelle Wallis, Benedict Samuel, Charlotte Le Bon, Patrick Schwarzenegger, Rupert Everett, Tomasz Kot, Kylie Bunbury et Garance Marillier. Ce sera le premier film d’Agata Alexander pour son film qu’elle a co-écrit avec Jason Kaye et Rob Michaelson. Cybill Lui d’Anova Pictures a produit le projet.

Agata Alexandre a commencé à faire des clips vidéo, en travaillant avec Marilyn Manson, Skrillex et Diplo. « Agata est sans conteste l’un des cinéastes émergents les plus uniques et les plus excitants d’aujourd’hui », a déclaré Lui. « Elle est cool, elle est audacieuse, elle est hilarante et dit les choses telles qu’elles sont, coupées en tranches avec une touche d’ironie. Nous avons réuni un casting incroyable et nous sommes prêts pour le tour qu’Agata est sur le point de nous emmener. »

Nat McCormick, vice-président exécutif des ventes mondiales pour The Exchange, déclare : « La télévision prend beaucoup plus d’espace sur les tablettes et les programmes de qualité ont vraiment élevé la barre pour les films », a-t-il ajouté. « Cela souligne le fait que les projets de films doivent être de meilleure qualité parce que la qualité est si élevée. »

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Situé dans un avenir pas trop lointain, ce thriller de science-fiction intense explore les répercussions auxquelles l’humanité est confrontée lorsque la technologie omnisciente devient un substitut au contact humain. , entraînant des conséquences terrifiantes et mortelles. »

Je crois que ce que je regarde, c’est la liste interminable des problèmes du monde réunie dans un seul film, qui nécessite une certaine assistance spatiale, ainsi que les habitants de la Terre pour faire un effort concerté avec l’aide des immortels pour trouver une solution à tout cela dans une question de jours. Il semble également y avoir une romance. J’aimerais voir comment toutes ces idées s’emboîtent. Le réchauffement climatique, la technologie se substituant au contact humain, l’apathie, une tempête mondiale laissant nos appareils électroniques inutiles, un homme coincé dans l’espace s’accrochant à un satellite, ne sont que quelques-uns des thèmes et des circonstances vus en une minute et changent.

Dans un changement de rythme, Thomas Jane a pas mal de westerns à venir. Il partage la vedette avec Heather Graham dans Le dernier fils, un western concernant un hors-la-loi qui tente de mettre fin à sa lignée familiale maléfique. Un autre western, Jonction Apache arrive en salles le 24 septembre. Meurtre à Emigrant Gulch est un autre western à venir au cinéma le 6 décembre, impliquant un ancien esclave qui arrive à Emigrant Gulch, Montana, une ancienne ville en plein essor désolée maintenant en déclin, à la recherche d’un endroit où se sentir chez soi. Le même jour, un prospecteur local découvre de l’or et est assassiné. Il joue dans la nouvelle série télévisée Troppo en 2022. Avertissement sort dans certains cinémas, numérique et à la demande le 22 octobre.

