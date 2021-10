La troisième lune, l’un des démons les plus charismatiques de Demon Slayer montre toutes ses techniques. Bande annonce d’Akaza dans Kimetsu no Yaiba : Les Chroniques d’Hinokami !

Le jeu vidéo Demon Slayer disponible sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Series et PC commence à montrer le contenu que vous recevrez gratuitement. Six personnages sont ceux qui arriveront et les deux premiers sont Rui et Akaza.

La remorque que nous avons aujourd’hui est de Akaza dans Kimetsu no Yaiba : Les Chroniques d’Hinokami. Le démon sort dans l’un des matchs stellaires du mode histoire. Les mouvements que l’on voit dans ce trailer d’Akaza dans Watchmen of the Night sont ceux que l’on voit dans le jeu quand on lui fait face. On voit même un peu l’attaque finale, un mouvement à l’animation spectaculaire que possède chaque personnage du jeu.

Remorque Rui

En plus de la bande-annonce d’Akaza dans Kimetsu no Yaiba, on peut également voir celle de Rui. Ce garçon araignée qui donne tant de maux de tête avec sa « famille » arrivera avec Akaza. Vous pouvez voir tous ses mouvements et l’attaque finale dans la vidéo.

Au cas où vous seriez intéressé, vous avez l’analyse de Kimetsu no Yaiba sur le web et le podcast Ñarders May Cry (chapitre 125 du pire anime de la galaxie). Je laisse le lien ici.

Il n’y a pas encore de date de sortie exacte pour Akaza et Rui à Kimetsu no Yaiba, mais il se murmure que les deux démons pourraient arriver fin octobre début novembre. Les deux personnages arriveront en même temps via DLC et totalement GRATUITS.