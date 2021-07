Bande-annonce d’agneau : Noomi Rapace fait une découverte alarmante dans un conte folklorique islandais

Il serait facile de succomber à autant de moutons et de jeux de mots que possible. La vérité est que, jusqu’à ce que j’arrive au bas de cet article, je ne fais aucune promesse. Cependant, dans la bande-annonce récemment publiée pour agneau, les cadeaux inexplicables ne sont pas une raison de se plaindre. Le film, qui a récemment reçu sa première le 13 juillet au Festival de Cannes, marque les débuts de réalisateur de Valdimar Jóhannsson.

Valdimar Jóhannsson a co-écrit le film avec Sigurjón Birgir Sigurðsson, mieux connu sous le nom de Sjón – un romancier, poète et parolier islandais. Sjón est largement connu pour ses collaborations avec son compatriote islandais Björk, ainsi que pour ses performances avec The Sugarcubes sous le pseudonyme de Johnny Triumph. Du point de vue de l’écriture, Sjón serait mieux décrit aux non-initiés comme un surréaliste.

agneau raconte l’histoire d’un couple d’agriculteurs islandais ruraux recevant un cadeau inexplicable et quasi miraculeux, qu’ils interprètent comme leur étant donné par la nature elle-même comme un moyen d’aider à apaiser la douleur d’une perte durable. Bien sûr, les événements prennent inévitablement un virage à droite, passant de la mélancolie rêveuse et du drame folklorique à l’horreur pure et simple et à la comédie sanguine. Un match parfait pour le stylo surréaliste de Sjón.

La bande-annonce elle-même est agréablement dépourvue de détails qui pourraient être qualifiés de spoilers. Le travail de caméra de Jóhannsson tire le meilleur parti du paysage islandais d’une beauté saisissante, tout en ramenant à la maison le sentiment d’isolement abject que l’on ressentirait en cultivant si loin dans la nature. La bande-annonce ne s’occupe pas des dialogues des deux pistes montrées à l’écran.

Il n’a pas non plus besoin de se proclamer haut et fort en ajoutant la grandiloquence du narrateur de bande-annonce typique. Au lieu de cela, nous avons droit à une série de coupes apparemment aléatoires, avec des personnages fredonnent ou vocalisent – ​​chantant pour un enfant (encore invisible) dans un berceau, ou portant un paquet pas tout à fait révélé de la taille d’un nourrisson. D’autres clips de la bande-annonce se concentrent sur des troupeaux de moutons qui regardent tous quelque chose hors caméra, ou le personnage féminin enterrant quelque chose qui ressemble beaucoup à une corne. Pendant tout ce temps, l’arrière-plan joue un ton bas et menaçant. L’effet cumulé est celui d’une atmosphère onirique, éphémère, menaçant à tout instant de virer à un cauchemar innommable.

Le casting semble être aussi élimé que la bande-annonce elle-même. Björn Hlynur Haraldsson joue « Pétur » avec le deuxième rôle masculin de « Ingvar » étant rempli par Hilmir Snær Guðnaso. Le membre le plus reconnaissable de la distribution est Noomi Rapace, surtout connue pour son rôle dans l’adaptation suédoise du Millénaire série et bien sûr en tant que Dr Elizabeth Shaw en 2012 Prométhée. Dans Lamb, Rapace joue le personnage de « María ».

La bande-annonce à elle seule est un exercice merveilleusement sobre de « moins c’est plus ». Cette bande-annonce refuse de donner agneau loin alors même que le montage rêveur, obscur et menaçant montré dans la bande-annonce minute plus ne sert qu’à piquer la curiosité. Regardez par vous-mêmes. Jamais la terreur imminente n’a semblé si pittoresque, ou bien sûr, si désespérée.