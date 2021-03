Bande-annonce d’action en direct de Dynasty Warriors pour les premières en Chine

Le film d’action en direct de Dynasty Warriors, le célèbre jeu vidéo de Koei Tecmo, lance sa première bande-annonce officielle pour le public oriental.

Nous savions qu’il y aurait un live action Dynasty Warriors à venir pendant quelques années. Pourtant, nous ne pouvions pas dire quel genre de film nous attendait. Maintenant, la première bande-annonce du jeu est sortie pour la Chine et c’est exactement ce que nous devions imaginer. Spectaculaire, avec de nombreuses lumières et des armées entières dévastées par les soldats les plus puissants du monde oriental.

La bande-annonce a été officiellement publiée sur YouTube et nous permet de voir une minute et demie de séquences au total. Il nous présente des personnages classiques de la franchise tels que Lu Bu ou Guan Yu. On peut s’attendre à ce que plus de personnages se manifestent avec les centaines de héros que la saga a à sa disposition grâce à ses neuf tranches numériques.

Vous pouvez voir le premier aperçu ci-dessous:

L’adaptation en direct de Dynasty Warriors reprend l’intrigue générale de la même franchise. Développé par Omega Force, chacun des jeux réadapte les caractères chinois historiques qui ont joué un rôle clé dans l’unification du pays au Moyen Âge. Sa plus grande force est d’imaginer ses héros comme de véritables bêtes au combat, capables de mettre fin à des centaines d’ennemis avec une seule attaque, comme le racontent les chroniques de l’Antiquité.

Le film semble adopter cette même philosophie et cadrer l’action. Avec seulement quelques-uns de ses personnages les plus célèbres à la hauteur, on nous promet des batailles épiques contre des armées entières, des batailles légendaires entre soldats de tous bords et un complot politique dans l’ombre. Le film devait sortir en 2019, mais il a été retardé jusqu’à ce qu’il atteigne aujourd’hui.

Pour le moment, il n’y a aucune confirmation quant à savoir s’il atteindra les cinémas occidentaux, et encore moins avec la pandémie mondiale.