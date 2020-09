Bande-annonce brutale pour Postal: Brain Damaged

Ce 2020, qui atteint déjà sa dernière partie, a encore des choses à apporter en termes de jeux vidéo. Un exemple clair de ceci est l’annonce de Carte postale: Cerveau endommagé, un FPS qui semble provenir de l’ère des consoles 32 bits dans laquelle travaillent les studios CreativeForge et Hyperstrange et dont l’idée avait déjà émergé pour un titre à sortir pour la Xbox 360 qui a finalement été annulé en 2011.

Il bande annonce montre un peu ce que sera l’histoire folle de ce nouveau titre de la saga Carte postale. Dans cet épisode, notre personnage, le Carte postale de typeIl sera à l’hôpital à la suite de toutes les blessures qu’il a subies lors des aventures précédentes et nous devrons nous échapper de l’établissement le plus tôt possible, car les patients sont devenus complètement fous à cause des médicaments reçus.

Carte postale de la perspective isométrique au FPS

Le premier jeu de la saga, datant de 1997, n’a rien à voir avec ce nouvel opus. En principe, Carte postale, avait une perspective isométrique qui facilitait le contrôle de notre personnage, un fou qui affirmait que l’armée de l’air empoisonnait les habitants de sa ville avec un gaz nocif. Le jeu vidéo était assez controversé en raison du niveau de violence «gratuite» qu’il présentait et en plus d’avoir une suite, Postal est également devenu un film avec une assez bonne adaptation.

Le nouveau chapitre de la saga sortira sur consoles et PC en 2021 et promet d’apporter à notre écran l’action la plus classique de la FPS d’antan bien qu’avec autant de jeux sur le marché qui visent exactement cela (Project Warlock, par exemple), ce titre aura-t-il une bonne prise auprès du public? Nous ne le saurons que l’année prochaine.