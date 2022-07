Bande-annonce Blonde : Ana de Armas est Marilyn Monroe dans NC-17 Netflix Biopic

La dernière bande-annonce du réalisateur Andrew Dominik et le prochain biopic de Netflix, Blondtaquine encore une fois la transformation de Couteaux sortis star Ana de Armas en icône hollywoodienne Marilyn Monroe. Blond est prévu pour être publié le 23 septembre 2022 par Netflix, et trouve de Armas dans le rôle de Monroe car il détaille sa vie et les tragédies qui la frappent alors qu’elle devient l’une des personnes les plus célèbres au monde.

D’après le roman à succès de Joyce Carol Oates, Blond réinvente avec audace la vie de l’une des icônes les plus durables d’Hollywood, Marilyn Monroe. De son enfance instable en tant que Norma Jeane, en passant par son ascension vers la célébrité et ses enchevêtrements romantiques, Blond brouille les frontières entre réalité et fiction pour explorer le fossé grandissant entre son moi public et son moi privé.

Dirigé par Coureur de lame 2049 et Pas le temps de mourir la star Ana de Armas dans le rôle de Norma Jeane Mortensen alias Marilyn Monroe, Blond plongera dans l’enfance traumatisante de la superstar de la vie réelle alors que Norma Jeane Mortensen devient actrice dans le Hollywood des années 1950 et du début des années 1960. Écrit et réalisé par L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford et Les tuant doucement le cinéaste Andrew Dominik, Blond bénéficie d’un casting de soutien stellaire aux côtés d’Ana de Armas dans le rôle principal. Beaucoup d’entre eux donneront vie à des noms familiers de l’ère du Hollywood classique.

Les blondes Le casting de soutien comprend Adrien Brody comme Arthur Miller, Bobby Cannavale comme Joe DiMaggio, Julianne Nicholson comme Gladys Pearl Baker, Caspar Phillipson comme John F. Kennedy, Toby Huss comme Allan « Whitey » Snyder, Sara Paxton comme Miss Flynn, David Warshofsky comme Darryl F Zanuck, Evan Williams comme Edward G. Robinson Jr., Xavier Samuel comme Charles Chaplin Jr., Michael Masini comme Tony Curtis, Luke Whoriskey comme James Dean, ainsi que Garret Dillahunt, Scoot McNairy, Lucy DeVito, Chris Lemmon et Dan Majordome.





Blond devrait présenter une performance définissant la carrière d’Ana de Armas

Joyce Carol Oates, l’auteur du roman qui Blond sera basé sur, a fait l’éloge d’Ana de Armas dans le rôle de Marilyn Monroe. « Ana de Armas, la merveilleuse actrice qui la joue, je pense qu’il lui a fallu environ quatre heures de maquillage. Donc, quand vous les voyez à l’écran, ils n’existent pas vraiment », a déclaré Oates à propos des stars de No Time to Die. « C’est comme une image fantastique, mais en faire un gagne-pain, c’est endurer beaucoup d’angoisse. En vieillissant, on lui confiait encore ces rôles de jeune starlette, et elle se sentait humiliée. Vous pouvez « Je ne continue pas à jouer cette stupide blonde à l’approche de l’âge de 40 ans. Certaines personnes disent qu’elle s’est suicidée. Je ne pense pas nécessairement cela. Je pense qu’elle est peut-être morte de quelque chose comme un désespoir extrême. »





Oates a également salué la vision du réalisateur Andrew Dominik en disant : « Andrew Dominik est un réalisateur très brillant. Je pense qu’il a réussi à montrer l’expérience de Norma Jeane Baker de son point de vue, plutôt que de la voir de l’extérieur, le regard masculin regardant une femme. Il s’est immergé dans sa perspective. »

Blond est prévu pour être publié le 23 septembre 2022 par Netflix et est classé NC-17.