Bandai Namco va développer un nouveau film d’action en direct « Pac-Man »

Il semble que la popularité des adaptations de jeux vidéo au cinéma ne cesse de croître de plus en plus, puisque le personnage iconique des bornes d’arcade »Pac-Man’‘, arrivera sur grand écran. Selon de nouveaux rapports, Bandai NamcoDivertissement est en pourparlers avec la société de production Studios voyageurs pour développer un nouveau film d’action en direct du personnage jaune emblématique.

Bien que le projet ait déjà été mis en développement, on ne sait rien de plus sur le film »Pac-Man ». Wayfarer Studios a été créé par Steve Sarowitz et l’acteur de »Jeanne la Vierge », Justin Baldonfondée en 2019. En ce qui concerne ses crédits de films précédents, Wayfarer Studios était à l’origine du long métrage Disney + 2020 » Clouds ».

Le personnage de Pac-Man a été introduit dans les arcades du monde entier aux États-Unis en 1980, devenant l’une des petites machines les plus populaires à l’époque, avec des milliers d’enfants et d’adultes dépensant des pièces pour jouer à des jeux de »Pac-Man » .Man » pendant plusieurs heures, essayant d’obtenir le meilleur score et d’être sacré joueur le plus expérimenté de la partie.

Cela pourrait aussi vous intéresser : « Donjons & Dragons : L’honneur des voleurs » : bande-annonce et casting

Le jeu vidéo d’arcade possède une mécanique très simple qui consiste à contrôler Pac-Man, une boule jaune qui doit manger toutes les petites boules jaunes du niveau, mais il devra aussi éviter de rencontrer quatre fantômes colorés qui tenteront de le traquer le héros affamé. Cependant, il existe une mise à niveau qui permet à Pac-Man de manger les fantômes et de les renvoyer à sa base.

Le premier jeu »Pac-Man » est devenu si populaire qu’il a engendré plusieurs suites, dont une mettant en vedette sa femme, »Ms. Pacman », rejoignant la gamme de la franchise. Quant au monde au-delà des jeux vidéo, le prochain film d’action en direct ne sera pas la première adaptation de Pac-Man sur un autre support.

Le producteur Hanna-Barbera Productionsqui a créé plusieurs dessins animés classiques comme »Les Pierrafeu » et »Les Jetsons », a diffusé la série télévisée »Pac-Man » sur ABC pendant 44 épisodes de 1982 à 1983. L’émission de courte durée a été la première fois qu’un jeu vidéo a été adapté en dessin animé.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Nintendo va acheter un studio de cinéma pour adapter ses jeux vidéo

Alors que la série animée Pac-Man n’a pas eu beaucoup de succès, son prochain film sera le dernier exemple d’un personnage de jeu vidéo voyant sa production sur grand écran. Après les succès de » Detective Pikachu » et » Sonic the Hedgehog », les joueurs attendent patiemment le point de vue de Chris Pratt sur Mario, qui obtient son propre film d’animation.