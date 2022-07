Bandai Namco: Une fuite aurait révélé divers jeux de haut niveau pour 2023 – rumeur

Aujourd’hui s’inquiète une fuite qui a fait sensationqui serait responsable de divers projets de jeux bien connus du développeur et éditeur de jeux vidéo japonais Bandai Namco Divertissement révèle. Tous ces jeux devraient également déjà dans l’année à venir trouver leur place dans les rayons des détaillants.

DLC Elden Ring et trois jeux Dragon Ball en 2023 ?

Mais comment cela peut-il être? Selon des informations récentes, la société a déclaré hier Victime d’une attaque par rançongiciel est devenu. Dans les cyberattaques de ce type, les étrangers accèdent Accès aux données sensibles et dans une certaine mesure verrouiller les titulaires de droits. Pour que les propriétaires réels récupèrent leur propriété, il est souvent nécessaire payé une sorte de rançon sera.

Revenons maintenant à la fuite (via PlayStation Universe): Une capture d’écran est apparue sur la plate-forme Internet ResetEra montrant onze jeux de premier ordre que Bandai Namco devrait sortir dans l’année à venir. Vous trouverez ci-dessous les onze titres par ordre alphabétique :

Noyau blindé

code veine 2

Digimon Story 2 : Cyberdétective

Dragon Ball Fighter Z Super

Dragon Ball : Les Casseurs

Dragon Ball Xenoverse 3

Elden Ring: Barbares des Badlands

Petits Cauchemars III

One Punch Man : Association des combattants

Contes de l’Ascension

Tekken 8

Quelle est la crédibilité de la liste divulguée de Bandai Namco ?

Maintenant allons-y à quel point cette prétendue fuite est crédible. D’abord, regardons le timing, parce que c’est assez étrange. D’expérience ça prend du temps plusieurs jours voire semaines, jusqu’à ce que ces informations voient le jour. C’est dans le cas de Bandai Namco même pas 24h aurait dû durer est donc assez étrange.

Un nouveau Dragon Ball Xenoverse semble réaliste © BIRD STUDIO/SHUEISHA, TOEI ANIMATION © Bandai Namco Entertainment

Examinons de plus près la liste, un communiqué de Dragon Ball : The Breakers début 2023 sont du domaine du possible. Officiellement, le jeu multijoueur asynchrone, vraisemblablement d’une certaine manière associé à Dragon Ball Xenoverse 2 sortira en 2022. Cependant, il se pourrait que le titre soit encore reporté.

Aussi la sortie d’un Dragon Ball Xenoverse 3 ne devrait pas être improbable, après tout, les rumeurs concernant un tel titre persistent depuis plusieurs mois. Pas étonnant, après tout, la partie 2 est toujours disponible aujourd’hui le jeu vidéo le plus réussi commercialement de la franchise.

Elden Ring pourrait-il obtenir un DLC ? © Bandai Namco Entertainment/à partir du logiciel

De plus, l’apparaît Sortie d’une extension Elden Ring réaliste, après tout, après l’énorme succès, de nombreux fans devraient être heureux d’en avoir un. De plus, le studio de développement From Software a déjà fourni des travaux antérieurs toujours avec les DLC.

Les deux derniers titres de la liste dont la sortie serait envisageable devraient être un nouvelle déclinaison de la série Armored Core et un Tekken 8 être. Cette année, il y a déjà eu des rumeurs sur un nouveau jeu mecha et il y a aussi eu des spéculations sur une nouvelle partie du marque de bagarreur populairequi est l’une des adresses IP les plus importantes de Bandai Namco.

Peut-on s’attendre à un nouveau jeu « Armored Core » ? © Bandai Namco Divertissement

Pendant ce temps, il n’y a aucune information officielle ou non officielle sur les autres jeux de la liste. Pour les raisons évoquées ci-dessus cette fuite semble peu crédible dans l’ensemblec’est pourquoi vous devriez voir les détails supposés sur la liste avec une bonne dose de scepticisme.