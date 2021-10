Bandai Namco révèle un nouveau logo, tout le monde le déteste

Chaque fois qu’une entreprise révèle un nouveau logo, il est courant de détester ce nouveau logo jusqu’à ce que tout le monde soit fatigué et passe à autre chose. La dernière victime de ce cycle infructueux est Bandai Namco, un éditeur de jeux qui a le même logo rouge/orange/jaune depuis la fusion des deux entités en 2005. Aujourd’hui, la société rafraîchit enfin son identité d’entreprise avec une nouvelle image. .

Voici le logo que nous connaissons tous :

Et, à partir d’avril 2022, voici le logo auquel nous devrons tous nous habituer :

Bandai Namco explique le changement dans un communiqué de presse, détaillant le raisonnement derrière le logo et son nouvel objet social. Avec le slogan « Fun for All into the Future », l’objectif de l’éditeur est le suivant : « Bandai Namco existe pour partager des rêves, du plaisir et de l’inspiration avec les gens du monde entier. Connecter les gens et les sociétés dans le plaisir de produits et de services divertissants uniques, nous « travaillent à créer un avenir meilleur pour tout le monde. »

Le logo qu’il utilise depuis plus d’une décennie « exprime la fusion de Bandai et de Namco », mais le nouveau représentera ce nouvel objectif :

« Le motif de bulle de dialogue du nouveau logo, « Fukidashi » en japonais, exprime le potentiel de la marque à se connecter avec des gens du monde entier et à leur inspirer des idées incroyables. La bulle de dialogue représente également la culture manga du Japon qui est devenue si populaire partout. Le logo représente notre détermination à communiquer avec les fans du monde entier, à nous connecter avec nos fans et à créer un divertissement unique à Bandai Namco. »

Comme on pouvait s’y attendre, ce nouveau logo est très détesté. C’est un grand changement par rapport à ce à quoi nous sommes habitués, mais il semble que le plus gros reproche soit que ce soit loin d’être aussi amusant ou intéressant à regarder. Avec ce logo, Bandai Namco pourrait être une banque en ligne ou un fournisseur de haut débit. Tant pis.

Nous ne sommes pas trop inquiets à propos de tout cela – encore une fois, cela deviendra bientôt la norme et nous ne parlerons jamais du logo de Bamco au-delà de ce moment – mais qu’en pensez-vous? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.