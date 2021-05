Bandai Namco nous enseigne les arts mystiques de Tales of Arise

Une nouvelle bande-annonce des arts mystiques de Tales of Arise nous permet de voir un peu les combats du prochain jeu de la série.

Avec le 10 septembre marqué sur le calendrier et la douleur de ne pas avoir de multijoueur dans cet épisode, Bandai Namco continue de promouvoir son prochain grand jeu. Cette fois, il le fait avec un Bande-annonce Tales of Arise Mystical Arts. Mais oui, seulement des quatre personnages que nous connaissons déjà.

Dans la vidéo, nous pouvons voir les deux protagonistes, Alphen et Shionne, exécuter les attaques que nous avions déjà vues auparavant. La principale nouveauté réside dans la présence de Rinwell (le magicien) et Law (le moine martial). Ces deux-là ont laissé tomber leur art le plus puissant … même s’il dure quelques secondes.

Parallèlement à cette petite avancée, la société nous a également laissé quelques choses intéressantes. Parmi eux, les améliorations qu’auront les versions de PlayStation 5 et Xbox Series X | S par rapport à celles de la génération précédente.

Parmi eux, nous trouverons des temps de chargement plus faibles (sur les deux consoles) lorsque nous nous lançons dans les batailles. Ils parlent aussi de mode prioritaire. Ce sont des moyens par lesquels nous pouvons prioriser (vaut la redondance) la fréquence d’images ou la résolution. Dans le premier cas, nous aurons 60fps et dans le second une résolution 4K. Si nous nous retrouvons seuls avec la console Sony, nous y verrons des améliorations grâce à DualSense et à l’aide en ligne pendant que nous jouons. Ces deux ne seront pas sur Xbox Series X | S.

Tales of Arise sortira en magasin le 10 septembre sur toutes les consoles où il sortira. Ceci est sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC. Ce dernier uniquement via Steam. Au Japon, ils l’auront un jour avant. Mais en tenant compte du fait qu’avant qu’ils l’avaient des mois (ou des années) auparavant, c’est un écart que nous nous permettons d’assumer.