Bandai Namco Next, marque déposée, probablement un événement de diffusion en direct

bandai namco Paw Patrol : Mighty Pups Save Adventure Bay -Nintendo Switch -

Il y a une météorite qui s’est éteinte et qui a donné des forces extraordinaires aux chiots... et qui a fait un tas de gravats de ce qui était la baie des Aventures. Maintenant, c’est à vous et aux chiots d’utiliser leurs pouvoirs, leurs compétences de sauvetage et leurs gadgets pour rendre la ville aussi