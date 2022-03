Bandai Namco confirme qu’Elden Ring aura d’autres livraisons

Avec un grand succès, il a été »Elden Ring » à plus de 12 millions d’exemplaires, bandai namco vient de révéler que son nouveau jeu d’action fantastique est le début d’une nouvelle franchise. Le titre mondial ouvert développé par À partir du logicielest sorti le 25 février précédent et a reçu un grand succès critique et commercial.

Selon l’éditeur, avec sa grande réception, » Elden Ring » a le potentiel de recevoir une série de suivis, nous pourrions donc nous attendre à de nouveaux épisodes se déroulant dans l’univers du jeu vidéo.

Bandai Namco semble optimiste quant à l’avenir du jeu vidéo difficile, car « Elden Ring » est considéré comme un « début fantastique pour la nouvelle franchise ». Yasuo Miyakawaprésident et producteur exécutif de Bandai Namco, attribue une grande partie du succès du jeu à ses créateurs, en particulier George RR Martin et le directeur Hidetaka Miyazakiainsi que sa base de fans engagés.

« Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous nos fans qui ont introduit ‘Elden Ring’ dans leur vie de jeu », a déclaré Miyakawa. « Je suis tellement fier d’avoir participé à la réalisation d’un jeu aussi merveilleux et fantastique avec FromSoftware, sous la direction du réalisateur Miyazaki et avec George RR Martin. »

Anciennement Bandai Namco, il a travaillé à l’édition des jeux FromSoftware et Miyazaki, donnant naissance à l’extraordinairement populaire »Âmes sombres » considéré comme l’un des jeux classiques de l’industrie du jeu vidéo, se distinguant par son gameplay largement difficile et son histoire qui en a captivé beaucoup et a donné lieu à l’interprétation des joueurs, un tel succès a donné lieu à deux nouvelles suites, cinq DLC déjà remasterisés du premier et deuxième jeu.

Les détails sur la façon dont la franchise Elden Ring cherchera à se développer n’ont pas encore été annoncés, mais Bandai Namco a promis que toutes les suites prendraient grand soin et une grande attention aux détails.

« Beaucoup d’efforts ont été déployés pour créer ‘Elden Ring’ afin de dépasser les attentes de nos fans du monde entier. Avec un objectif similaire, nous poursuivrons nos efforts pour étendre la marque au-delà du jeu lui-même et dans la vie quotidienne de chacun », a ajouté Miyakawa. .

Si vous n’avez pas encore rejoint le phénomène »Elden Ring », le jeu est actuellement disponible pour PPlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Microsoft Windows.