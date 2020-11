Bandai Namco célèbre 25 ans de contes avec une émission spéciale

En 1995, il a été publié Contes de fantaisie pour Super Famicom, et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. Ont réussi 25 ans depuis le début de l’une des sagas japonaises les plus connues de l’industrie du jeu vidéo et l’une des franchises les plus célèbres de Bandai Namco. C’est pourquoi, en guise de célébration, l’entreprise un d l’organisation d’une émission spéciale.

Bien que la date exacte à laquelle cette diffusion aura lieu ne soit pas encore connue, à partir de Bandai Namco a indiqué qu’il aura la présence de plusieurs producteurs de la série, qui auront toutes sortes de anecdotes sur le développement de différentes livraisons. Il y aura également un session de questions et réponses dans lequel l’équipe créative clarifiera certaines des préoccupations des fans.

Cependant, un grand nombre de fans se demandent toujours quand le prochain jeu de la série sortira, car il y a quelques mois, il a subi un retard dans sa date de sortie. Y aura-t-il des nouvelles de Tales of Arise dans cette célébration pour les 25 ans de la saga? Les fans se croisent les doigts. Une autre option plausible est de confirmer une fois pour toutes si la prochaine livraison sera Contes de Luminaria, comme le souligne un dossier.

Contes de Arise est actuellement en développement pour PlayStation 4, PC et Xbox One, bien qu’avec son retard à 2021, il est fort possible que le jeu finisse également par atteindre Playstation 5 Oui Série Xbox. Aussi, considérant que les deux Tales of Vesperia: édition définitive comme Contes de Berseria sorti au cours des mois de janvier, beaucoup suggèrent que le nouvel opus pourrait être publié dans quelques mois.

